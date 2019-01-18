18 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День 18 января в народе также известен как Голодная кутья

Сегодня - 18 января 2019 года Фото: pixabay

Сегодня 18-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 347 дней. Именинники – Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Матвей, Михаил, Мина, Михей, Полина, Роман, Сергей, Симеон, Татьяна, Феона и Хома.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 18 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 января.

Какой православный праздник 17 января – Голодная кутья

Это Второй Сочельник, во время которого проводили обряды, связанные с освещением воды. Накануне Крещения это происходило в храмах, а уже в сам праздник Крещения – на улице, около родников и рек. Существовало поверье, согласно которому снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили, используя ее для хозяйственных целей и даже в качестве лекарства. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.

День 18 января в народе также известен как Голодная кутья. По старому обычаю в этот вечер не ужинали и старались не принимать пищу до самого утра 19 января. Также праздник широко известен под другими названиями: Второй Сочельник и Голодный вечер. Название Голодная кутя произошло от того, что именно в это время веселье прекращали наряду с обильными застольями, и начинался следующий пост. Из-за приближающегося поста в Крещенский Сочельник готовили голодную кутью (пресное сочиво) без масла и творога.

Народные приметы на 18 января, что нельзя делать

Если на Крещенский вечер снег идет – ждите хорошего урожая зерновых культур.

Какой является погода 18 января, такой она будет и на масленицу.

Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.

Если ночью звезд не видно, и небо пасмурное, то грибов осенью будет очень мало.

Если человек родился в Крещенский Сочельник, то он будет рассудительным и спокойным, немногословным. В качестве оберега он может носить такие камни, как изумруд и опал.

Сильная метель или поземка 18 января – к хорошему урожаю.

Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет. Если же снег, наоборот, уже погнул ветки на деревьях – ждите богатого урожая.

Полный месяц в этот день предвещает разлив рек весной.

Если звезды на небе 18 января яркие, то ягнята будут хорошо плодиться.

Если выпал снег в Крещенский сочельник – примета к тому, что год будет урожайным.

Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 января

1654 – состоялась Переяславская рада – общий военный совет, созванный гетманом Богданом Хмельницким в городе Переяславе для решения вопроса о взаимоотношениях между Войском Запорожским и Московским государством.

1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук стал первым европейцем, который увидел современные Гавайские острова.

1825 – в Москве по проекту архитектора Осипа Бове было открыто новое здание Большого театра.

1934 – английскую полицию снабдили карманными радиоприемниками, по которым передавали данные о совершенных преступлениях.

1995 – во время землетрясения силой 7,2 балла, произошедшего в городе Кобе (Япония), погибло шесть с половиной тысяч человек.

1996 – на носители нового типа, DVD-дисках, вышло первое программное обеспечение.

1997 – норвежец Берг Усланд закончил свой одиночный переход через Антарктиду, который стартовал 15 ноября 1996 года.

Кто родился 18 января

1933 – Рэй Долби, изобретатель первого реально работающего видеомагнитофона.

1955 – Кевин Костнер, американский актер ("Письмо в бутылке", "Телохранитель"), режиссер, лауреат премии "Оскар" ( "Танцуя с волками").

1882 – Алан Милн, английский писатель, "отец" Винни Пуха.

1962 – родилась Тамара Гвердцители, знаменитая грузинская певица.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Сайт Сегодня.Lifestyle также собрал лучшие колядки на Рождество 2019 на украинском языке, которые понравятся взрослым и детям.