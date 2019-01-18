Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

18 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День 18 января в народе также известен как Голодная кутья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:01
Сегодня - 18 января 2019 года Фото: pixabay
Сегодня - 18 января 2019 года
Фото: pixabay

Сегодня 18-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 347 дней. Именинники – Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Матвей, Михаил, Мина, Михей, Полина, Роман, Сергей, Симеон, Татьяна, Феона и Хома.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 18 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 января.

Какой православный праздник 17 января – Голодная кутья

Это Второй Сочельник, во время которого проводили обряды, связанные с освещением воды. Накануне Крещения это происходило в храмах, а уже в сам праздник Крещения – на улице, около родников и рек. Существовало поверье, согласно которому снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили, используя ее для хозяйственных целей и даже в качестве лекарства. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.

День 18 января в народе также известен как Голодная кутья. По старому обычаю в этот вечер не ужинали и старались не принимать пищу до самого утра 19 января. Также праздник широко известен под другими названиями: Второй Сочельник и Голодный вечер. Название Голодная кутя произошло от того, что именно в это время веселье прекращали наряду с обильными застольями, и начинался следующий пост. Из-за приближающегося поста в Крещенский Сочельник готовили голодную кутью (пресное сочиво) без масла и творога.

Народные приметы на 18 января, что нельзя делать

  • Если на Крещенский вечер снег идет – ждите хорошего урожая зерновых культур.
  • Какой является погода 18 января, такой она будет и на масленицу.
  • Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.
  • Если ночью звезд не видно, и небо пасмурное, то грибов осенью будет очень мало.
  • Если человек родился в Крещенский Сочельник, то он будет рассудительным и спокойным, немногословным. В качестве оберега он может носить такие камни, как изумруд и опал.
  • Сильная метель или поземка 18 января – к хорошему урожаю.
  • Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет. Если же снег, наоборот, уже погнул ветки на деревьях – ждите богатого урожая.
  • Полный месяц в этот день предвещает разлив рек весной.
  • Если звезды на небе 18 января яркие, то ягнята будут хорошо плодиться.
  • Если выпал снег в Крещенский сочельник – примета к тому, что год будет урожайным.
  • Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 января

1654 – состоялась Переяславская рада – общий военный совет, созванный гетманом Богданом Хмельницким в городе Переяславе для решения вопроса о взаимоотношениях между Войском Запорожским и Московским государством.

1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук стал первым европейцем, который увидел современные Гавайские острова.

1825 – в Москве по проекту архитектора Осипа Бове было открыто новое здание Большого театра.

1934 – английскую полицию снабдили карманными радиоприемниками, по которым передавали данные о совершенных преступлениях.

1995 – во время землетрясения силой 7,2 балла, произошедшего в городе Кобе (Япония), погибло шесть с половиной тысяч человек.

1996 – на носители нового типа, DVD-дисках, вышло первое программное обеспечение.

1997 – норвежец Берг Усланд закончил свой одиночный переход через Антарктиду, который стартовал 15 ноября 1996 года.

Кто родился 18 января

1933 – Рэй Долби, изобретатель первого реально работающего видеомагнитофона.

1955 – Кевин Костнер, американский актер ("Письмо в бутылке", "Телохранитель"), режиссер, лауреат премии "Оскар" ( "Танцуя с волками").

1882 – Алан Милн, английский писатель, "отец" Винни Пуха.

1962 – родилась Тамара Гвердцители, знаменитая грузинская певица.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Сайт Сегодня.Lifestyle также собрал лучшие колядки на Рождество 2019 на украинском языке, которые понравятся взрослым и детям.

Еще несколько материалов по теме:
В Киеве обустроили проруби на Крещение: горожан просят не плавать ночью Куда поехать на День святого Валентина: интересные места В Киеве оборудовали 11 мест, где можно нырнуть в прорубь "Вертеп-фест" в Харькове собрал 1500 участников со всей страны
праздник суеверия приметы православие этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки

Популярные статьи

Вчера, 10:41Fun

Найдены таинственные гробницы с лампами и сосудами: невероятные фото

Вчера, 08:15Стиль

В облегающем платье H&M: новый выход беременной Меган Маркл

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Оле Поляковой – 35: ТОП-5 причин, почему певица стала любимицей украинцев

16 январяШоу-бизнес

Неожиданно: солистка KAZKA показала пикантное фото в одной лишь футболке

16 январяFood

Рецепт яблочного пирога к утреннему кофе

16 январяWellness

Как набрать вес без вреда для здоровья

16 январяWellness

Кефирно-гречневая диета: как без проблем сбросить пять килограммов за неделю

16 январяПсихология

Ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать

15 январяТехно

"Убийца" флагманов OnePlus 7 получит безумную производительность

15 январяАфиша

Кинооператоры назвали 100 лучших фильмов ХХ века

15 январяFood

Как приготовить домашнюю буженину с чесноком и морковью

15 январяFun

Показали фото одного из самых больших псов в мире

15 январяПсихология

Ошибки молодости: что не стоит делать с 20 до 30 лет

15 январяШоу-бизнес

Скандал за скандалом: Сергею Полунину закрыта дорога в Парижскую оперу

15 январяFood

Рецепт американского печенья с шоколадом

15 январяСтиль

В ярко-синей вышиванке: Маша Ефросинина отдыхает в Эмиратах

Новости партнеров

С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?
С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?
Лучшие девушки 2018 года
Лучшие девушки 2018 года
Превзошли себя: группа KAZKA впечатлила новым достижением
Превзошли себя: группа KAZKA впечатлила новым достижением
Насыпной яблочный пирог на скорую руку
Насыпной яблочный пирог на скорую руку
Почему Чернобыль нельзя списывать со счетов: смотрите онлайн
Почему Чернобыль нельзя списывать со счетов: смотрите онлайн
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят
Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников