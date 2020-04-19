Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

19 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 апреля в истории

Инна Петрова
Сегодня, 08:00

Какой сегодня праздник 19 апреля 2020 года? В Венесуэле отмечают День независимости, в Уругвае – День 33-х патриотов, а в Англии – День подснежника. 19 апреля 2020 православные всего мира отмечают Пасху. Сегодняшние именинники – Евтихий (Евтух), Еремей (Ярема), Мефодий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 апреля.

19 апреля – Пасха
19 апреля – Пасха
Фото: Pixabay

  • День подснежника празднуется ежегодно 19 апреля во многих странах. Однако зародился он в Англии в 1984 году, где подснежники зацветают в середине апреля. Потому и праздник отмечают в начале весны и теплых погожих дней.
  • День 33-х патриотов празднуют в Уругвае с 1825 года. 33 патриота были группой ссыльных уругвайских революционеров во главе с Хуаном Антонио Лавалеа. 19 апреля 1825 года они вернулись в Уругвай из Буэнос-Айреса, установили сине-бело-красный флаг, который впоследствии стал государственным флагом Уругвая. Через четыре месяца Уругвай провозгласил свою независимость.

Какой праздник 19 апреля: что нельзя делать

В православной церкви 19 апреля отмечают день святого Евтихия, который при жизни совершил множество исцелений и чудес. Например, однажды к нему за помощью обратилась женщина, у которой постоянно рождались мертвые дети. Именно Евтихий помог ей родить двух здоровых сыновей. После этого к старцу обратились два глухонемых юноши, которых Евтихий смог исцелить.

В 2020 году 19 апреля также отмечается один из главных церковных праздников – православная Пасха. В этот день запрещено выбрасывать остатки освященных продуктов, к примеру, скорлупу от яиц. Ее можно сжечь, закопать, скормить птицам.

Нельзя шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде – нельзя. Но если это – ваша работа, и вам не удалось взять выходной, то церковь разрешает трудиться.

Приметы на 19 апреля

  • Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – ждите засухи летом.
  • Безветренный и солнечный день – примета к тому, что яровые хорошо уродятся.
  • Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца.
  • Ветреная погода – колосья собьет, и урожая богатого не будет.
  • Если ветра 19 апреля нет – можно ожидать хорошего урожай зерновых культур.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные события в истории 19 апреля

  • 1563 — в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца.
  • 1897 — проведен первый Бостонский марафон.
  • 1987 — семья Симпсонов впервые появляется в "Шоу Трейси Ульман" с первой короткометражной серией под названием "Good night".
  • 1995 — теракт в Оклахома-Сити, погибли 168 человек. Первый масштабный террористический акт в истории США, поразивший "Сердце Америки".
  • 2000 — в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.
  • 2005 — конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счету Папу Римского. Им стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI.

Кто родился 19 апреля

  • 1834 – Григорий Мясоедов, русский и украинский художник, живописец, передвижник.
  • 1900 – Александр Птушко, украинский советский кинорежиссер, основатель объемного мультфильма.
  • 1902 – Вениамин Каверин, советский писатель, драматург.
  • 1919 – Александр Сегаль, главный балетмейстер Киевского театра оперетты.
  • 1928 – Алексис Корнер, английский рок-музыкант в стиле ритм-энд-блюз.
  • 1957 – Сергей Баталов, советский актер театра и кино.
  • 1987 – Оксана Акиньшина, российская киноактриса.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Пасха 2020: ритуалы, обряды, заговоры на здоровье и благополучие Где и как святить паски на карантине: расписание онлайн-богослужений Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза
праздники приметы этот день в истории Пасха 2020
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Самый удачный рецепт куличей - простой и очень вкусный
Самый удачный рецепт куличей - простой и очень вкусный
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Кардиолог назвал симптомы, предупреждающие о сердечном приступе
Кардиолог назвал симптомы, предупреждающие о сердечном приступе

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Events

Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 20:56Food

Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 19:37Food

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 16:32Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Вчера, 15:15Food

Как приготовить паску в мультиварке: три рецепта выпечки

Вчера, 12:18Fun

Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Вчера, 11:30Food

Как приготовить самую вкусную паску: рецепт от Татьяны Литвиновой

Вчера, 06:05Food

Пасха-2020: как покрасить яйца куркумой

17 апреляFun

Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

17 апреляFun

Страстная суббота-2020: приметы и что нельзя делать 18 апреля

17 апреляТехно

Прощай, Zoom: Skype запустил сервис онлайн-конференций без регистрации

16 апреляFun

Страстная пятница – 2020: главные приметы дня

16 апреляFood

Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта

16 апреляFun

Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушек

16 апреляFun

Что нужно делать в Чистый четверг: главные правила

16 апреляFood

Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Дочки, которые как две капли воды похожи на своих звездных мам
Дочки, которые как две капли воды похожи на своих звездных мам
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью