19 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 апреля в истории

Какой сегодня праздник 19 апреля 2020 года? В Венесуэле отмечают День независимости, в Уругвае – День 33-х патриотов, а в Англии – День подснежника. 19 апреля 2020 православные всего мира отмечают Пасху. Сегодняшние именинники – Евтихий (Евтух), Еремей (Ярема), Мефодий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 апреля.

19 апреля – Пасха Фото: Pixabay

День подснежника празднуется ежегодно 19 апреля во многих странах. Однако зародился он в Англии в 1984 году, где подснежники зацветают в середине апреля. Потому и праздник отмечают в начале весны и теплых погожих дней.

празднуется ежегодно 19 апреля во многих странах. Однако зародился он в Англии в 1984 году, где подснежники зацветают в середине апреля. Потому и праздник отмечают в начале весны и теплых погожих дней. День 33-х патриотов празднуют в Уругвае с 1825 года. 33 патриота были группой ссыльных уругвайских революционеров во главе с Хуаном Антонио Лавалеа. 19 апреля 1825 года они вернулись в Уругвай из Буэнос-Айреса, установили сине-бело-красный флаг, который впоследствии стал государственным флагом Уругвая. Через четыре месяца Уругвай провозгласил свою независимость.

Какой праздник 19 апреля: что нельзя делать

В православной церкви 19 апреля отмечают день святого Евтихия, который при жизни совершил множество исцелений и чудес. Например, однажды к нему за помощью обратилась женщина, у которой постоянно рождались мертвые дети. Именно Евтихий помог ей родить двух здоровых сыновей. После этого к старцу обратились два глухонемых юноши, которых Евтихий смог исцелить.

В 2020 году 19 апреля также отмечается один из главных церковных праздников – православная Пасха. В этот день запрещено выбрасывать остатки освященных продуктов, к примеру, скорлупу от яиц. Ее можно сжечь, закопать, скормить птицам.

Нельзя шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде – нельзя. Но если это – ваша работа, и вам не удалось взять выходной, то церковь разрешает трудиться.

Приметы на 19 апреля

Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – ждите засухи летом.

Безветренный и солнечный день – примета к тому, что яровые хорошо уродятся.

Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца.

Ветреная погода – колосья собьет, и урожая богатого не будет.

Если ветра 19 апреля нет – можно ожидать хорошего урожай зерновых культур.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные события в истории 19 апреля

1563 — в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

1897 — проведен первый Бостонский марафон.

1987 — семья Симпсонов впервые появляется в "Шоу Трейси Ульман" с первой короткометражной серией под названием "Good night".

1995 — теракт в Оклахома-Сити, погибли 168 человек. Первый масштабный террористический акт в истории США, поразивший "Сердце Америки".

2000 — в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.

2005 — конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счету Папу Римского. Им стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI.

Кто родился 19 апреля

1834 – Григорий Мясоедов, русский и украинский художник, живописец, передвижник.

1900 – Александр Птушко, украинский советский кинорежиссер, основатель объемного мультфильма.

1902 – Вениамин Каверин, советский писатель, драматург.

1919 – Александр Сегаль, главный балетмейстер Киевского театра оперетты.

1928 – Алексис Корнер, английский рок-музыкант в стиле ритм-энд-блюз.

1957 – Сергей Баталов, советский актер театра и кино.

1987 – Оксана Акиньшина, российская киноактриса.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться