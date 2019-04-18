19 апреля: какой праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 19 апреля в истории

19 апреля отмечают день святого Евтихия Фото: Pixabay

19 апреля – 109-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 256 дней. Именинники – Евтихий (Евтух), Еремей (Ярема), Мефодий. В Венесуэле отмечают День независимости, в Сьерра-Леоне – День республики, в Уругвае – День 33-х патриотов, в Англии – День подснежника.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 19 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 апреля.

Какой праздник 19 апреля

В православной церкви 19 апреля отмечают день святого Евтихия, который при жизни совершил множество исцелений и чудес. Например, однажды к нему за помощью обратилась женщина, у которой постоянно рождались мертвые дети. Именно Евтихий помог ей родить двух здоровых сыновей. После этого к старцу обратились два глухонемых юноши, которых Евтихий смог исцелить. Говорили, что когда-то он даже спас от рака талантливого художника. По силам ему также была борьба и с душевными болезнями – к Евтихию приводили сумасшедших людей, и он изгонял из них бесов. Не чурался он помощи пьяницам и бездомным, люди, благодаря Евтихию, очищались от проказы, избавлялись от алкоголизма и других пороков. Поэтому, неудивительно, что святому Евтихию 19 апреля часто молились, испрашивая здоровья для родных и близких. Часто для этого ходили в церковь.

Приметы на 19 апреля

Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – ждите засухи летом. Безветренный и солнечный день – примета к тому, что яровые хорошо уродятся.

Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца.

Ветреная погода – колосья собьет, и урожая богатого не будет.

Если ветра 19 апреля нет – можно ожидать хорошего урожай зерновых культур.

Интересные события в истории 19 апреля

1563 — в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

1897 — проведен первый Бостонский марафон.

1987 — семья Симпсонов впервые появляется в "Шоу Трейси Ульман" с первой короткометражной серией под названием "Good night".

1995 — теракт в Оклахома-Сити, погибли 168 человек. Первый масштабный террористический акт в истории США, поразивший "Сердце Америки".

2000 — в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.

2005 — конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счету Папу Римского. Им стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI.

Кто родился 19 апреля

1834 – Григорий Мясоедов, русский и украинский художник, живописец, передвижник.

1900 – Александр Птушко, украинский советский кинорежиссер, основатель объемного мультфильма.

1902 – Вениамин Каверин, советский писатель, драматург.

1919 – Александр Сегаль, главный балетмейстер Киевского театра оперетты.

1928 – Алексис Корнер, английский рок-музыкант в стиле ритм-энд-блюз.

1957 – Сергей Баталов, советский актер театра и кино.

1987 – Оксана Акиньшина, российская киноактриса.

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

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