19 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 августа в истории

Сегодня – 19 августа. Фото: depositphotos

Сегодня 231-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 134 дня. Всемирный день гуманитарной помощи, в Украине отмечают День пасечника, во Вьетнаме – День революции, в Афганистане – День независимости.

Православный праздник 19 августа

19 августа православный христиане отмечают Яблочный Спас или Преображение господне. Это один из самых важных праздников для крестьян. Говорили, что 19 августа можно встречать осень – погода становится прохладной. "Пришел Спас – держи рукавички про запас". Сегодня нужно святить в церкви яблоки и мед. Не рекомендовалось есть яблоки и виноград до Яблочного Спаса.

Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников 1/5

Интересные и важные события в истории 19 августа

1888 год – в Бельгии прошел первый в мире конкурс красоты.

В 1960 году был осуществлен первый в истории полет в космос живых существ.

1969 год – из сборочного конвейера Харьковского тракторостроительного завода сошла первая партия тракторов "Т-25".

1991-й – начало попытки государственного переворота в СССР.

Кто родился 19 августа:

1883 год – Коко (Габриэль) Шанель, французский модельер, основательница модного "Дома Шанель" в Париже, законодательница моды ХХ века.

1946 год – родился Билл (Уильям) Клинтон, американский политик, демократ, 42-й президент США (в 1993-2001 годах).

В 1979 году родился Иван Гешко, украинский легкоатлет, бегун.

Народные приметы на 19 августа

Какой Яблочный Спас – таким и январь будет.

Погода на Яблочный Спас определяет, по приметам, какой будет праздник.

Покрова Сухой день – осенью тоже будет мало осадков.

Ясная погода – зима будет холодной.

Если не есть яблок до Яблочного Спаса, 19 августа, а потом в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Что нельзя делать 19 августа

Нельзя шить, вязать, заниматься уборкой и строительными работами.

Нельзя развлекаться, а также есть мясо, яйца, жирную пищу (идет пост).

Также нельзя убивать или прогонять насекомых.

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, мы писали об истории, традициях, правилах и запретах в праздник Медового Спаса.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018