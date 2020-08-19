19 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 августа в истории

Какой сегодня праздник, 19 августа? День пасечника Украины, Всемирный день гуманитарной помощи, Всемирный день фотографии. Преображение Господне празднуется в православной церкви. Яблочный Спас отмечается в народном календаре. Именины празднуют: Архип, Макар, Михаил, Нонна, Кристина.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 августа.

19 августа: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) проводится с 2009 года под эгидой ООН с целью информировать людей о работе по оказанию гуманитарной помощи во всем мире.

проводится с 2009 года под эгидой ООН с целью информировать людей о работе по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Всемирный день фотографии (World Photography Day) празднуют профессиональные фотографы и любители.

празднуют профессиональные фотографы и любители. День пасечника – Украина 19 августа ежегодно отмечает национальный профессиональный праздник пчеловодов, начиная с 1997 года.

Какой сегодня праздник

19 августа православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он был установлен в честь явления апостолам Божественного величия и славы Христа.

В народе 19 августа празднуется Яблочный Спас – второй из трех летних Спасов, посвященных Христу Спасителю. К этому времени в садах как раз поспевали фрукты, люди делали запасы на зиму и благодарили Господа за природные дары. В этот день в церкви святят яблоки и другие плоды, часть из которых раздают нищим.

Приметы на 19 августа

яблоки нельзя есть до освящения в церкви на Яблочный Спас;

на Яблочный Спас нельзя заниматься домашней, тяжелой, грязной работой: копать, пилить, строить, шить, стирать, убирать и т.д.;

по погоде на Яблочный Спас судили о том, какими будут Покрова, 14 октября, а также зима.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1856 – день рождения сгущенного молока.

1914 – основана Боевая управа украинских Сечевых Стрельцов.

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1960 – впервые в истории СССР провел успешный космический полет живых существ – собак Белки и Стрелки, с возвращением на Землю.

1982 – запуск космического корабля Союз Т-7 с украинским космонавтом Леонидом Поповым.

1991 – В СССР состоялась попытка государственного переворота и создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Кто родился 19 августа

1689 – Сэмюэл Ричардсон, английский писатель-романист.

1883 – Коко Шанель, французская кутюрье, законодательница мировой моды.

1945 – Ян Гиллан, английский музыкант, участник рок-группы "Deep Purple".

1946 – Билл Клинтон, 42-й президент Америки.

1951 – Владимир Конкин, советский актер театра и кино.

1969 – Мэттью Перри, американский актер и сценарист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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