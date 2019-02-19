19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

В православной церкви 19 февраля почитают память преподобного Вукола

Сегодня - 19 февраля Фото:

Сегодня 50-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 315 дней. Именинники – Иван, Максим, Мария, Марфа, Теофил, Фотий, Кристина, Юлиан. Всемирный день китов. В Непале отмечают день демократии, в Габоне – день конституции, в США – день президента, в Туркмении и Нидерландах – день флага.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 19 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 февраля.

19 февраля: какой сегодня праздник

19 февраля по новому стилю в православной церкви почитают память преподобного Вукола, епископа Смирнского, который прославился как первый епископ, служивший в Малой Азии. В свое время Вукол крестил множество язычников, обратив их в веру.

Приметы на 19 февраля

Морозы усилились – к бурной весне.

Если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло.

Если корова 19 февраля спит головой на восток, она отелится днем, на запад – ночью или вечером.

Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.

Сон, увиденный с 18 на 19 февраля, сбудется спустя 8 дней. Рассказывать об увиденном никому нельзя. Сновидения, приснившиеся днем 19 февраля, сбудутся через 6 лет. Рассказывать о них тоже не нужно.

События в Украине и мире 19 февраля

1861 – Александр II издал "Манифест об отмене крепостного права" в России.

1878 – Томас Эдисон запатентовал музыкальный проигрыватель, известный сегодня под названием "фонограф".

1954 – Президиума Верховного советов РСФСР и УССР приняли решение о передаче Крымской области в состав Украины.

1985 – Уильям Шредер, пациент госпиталя "Умань" в Луисвилле (штат Кентукки), стал первым человеком с искусственным сердцем, которій вышел за пределы больницы. Он провел на свежем воздухе 15 минут.

1992 – Верховная Рада Украины утверждает трезубец в качестве малого герба Украины.

1993 – английские исследователи Ренольф Финнс и Майк Страуд стали первыми людьми, которые прошли Антарктиду.

1999 – в США был задержан бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко.

2000 – на Большом Китайской стене 3200 человек соорудили крупнейшего (3048 метров) Китайского танцующего дракона.

2008 – Фидель Кастро официально отрекся от власти в пользу своего брата, Рауля.

Кто родился 19 февраля

1473 – Николай Коперник, польский астроном, автор гелиоцентрической теории построения Солнечной системы.

1945 – родился Юрий Антонов, российский поп-певец, композитор ("Море, море", "Лунная дорога").

1959 – Анатолий Демьяненко, украинский футболист ("Динамо" Киев), фолодар Кубка кубков УЕФА (1986 год), тренер.

Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle будет ли выходной на 8 марта в Украине.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram