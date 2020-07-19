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19 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 июля в истории

Какой сегодня праздник, 19 июля?День металлурга, День революции – в Никарагуа, День независимости – в Лаосе. Собор Радонежских святых, память преподобного Сисоя Великого – в православном календаре. Сысоев день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 июля.

19 июля: какой сегодня праздник
19 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День работников металлургической и горнодобывающей промышленности – ежегодно профессиональный праздник металлургов и горняков отмечается в третье воскресенье июля.
  • День женщин-министров – празднуется в Японии.
  • День революции – отмечается в Никарагуа.
  • День независимости – празднует Лаос.

Какой сегодня праздник

19 июля в православной церкви отмечается собор Радонежских святых. Чтится память преподобного Сисоя Великого. Также проводится празднование "Валаамской", Казанской (Богородско-Уфимской) икон Божией Матери.

В народе 19 июля чествуются Еремеев или Сысоев день. В этот период полагалось завершить посевные работы и варить смородиновое варенье. Люди верили, что на Сысоя выпадает самая целебная роса.

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Приметы на 19 июля

  • если босиком пройтись по росе, весь год пребудет здоровье.
  • утренняя роса помогает созревать хлебу.
  • каждое дело нужно делать вовремя.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1650 – заключен военный союз между Богданом Хмельницким и турецким послом Осман-ага.
  • 1696 – после победы Петра I над турецким гарнизоном Россия получила выход в Азовское море.

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  • 1790 – произошло Керченское сражение в ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 гг., в результате которого был защищен Крым от Османской империи.
  • 1877 – состоялось крупнейшее сражение при Джуранлы в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
  • 1946 – прошла первая кинопроба Мэрилин Монро.
  • 1980 – в СССР открылись XXII Олимпийские игры.

Кто родился 19 июля

  • 1814 – Сэмюэль Кольт, американский промышленник, основатель одноименной фирмы стрелкового оружия.
  • 1893 – Владимир Маяковский, русский поэт.
  • 1934 – Александр Ширвиндт, советский актер театра и кино.
  • 1935 – Василий Ливанов, советский актер театра и кино.
  • 1947 – Брайан Мэй, гитарист группы Queen.
  • 1971 – Виталий Кличко, украинский боксер, политик, Киевский городской голова.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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