19 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 июля в истории
Какой сегодня праздник, 19 июля?День металлурга, День революции – в Никарагуа, День независимости – в Лаосе. Собор Радонежских святых, память преподобного Сисоя Великого – в православном календаре. Сысоев день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 июля.
- День работников металлургической и горнодобывающей промышленности – ежегодно профессиональный праздник металлургов и горняков отмечается в третье воскресенье июля.
- День женщин-министров – празднуется в Японии.
- День революции – отмечается в Никарагуа.
- День независимости – празднует Лаос.
19 июля в православной церкви отмечается собор Радонежских святых. Чтится память преподобного Сисоя Великого. Также проводится празднование "Валаамской", Казанской (Богородско-Уфимской) икон Божией Матери.
В народе 19 июля чествуются Еремеев или Сысоев день. В этот период полагалось завершить посевные работы и варить смородиновое варенье. Люди верили, что на Сысоя выпадает самая целебная роса.
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Приметы на 19 июля
- если босиком пройтись по росе, весь год пребудет здоровье.
- утренняя роса помогает созревать хлебу.
- каждое дело нужно делать вовремя.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1650 – заключен военный союз между Богданом Хмельницким и турецким послом Осман-ага.
- 1696 – после победы Петра I над турецким гарнизоном Россия получила выход в Азовское море.
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- 1790 – произошло Керченское сражение в ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 гг., в результате которого был защищен Крым от Османской империи.
- 1877 – состоялось крупнейшее сражение при Джуранлы в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
- 1946 – прошла первая кинопроба Мэрилин Монро.
- 1980 – в СССР открылись XXII Олимпийские игры.
- 1814 – Сэмюэль Кольт, американский промышленник, основатель одноименной фирмы стрелкового оружия.
- 1893 – Владимир Маяковский, русский поэт.
- 1934 – Александр Ширвиндт, советский актер театра и кино.
- 1935 – Василий Ливанов, советский актер театра и кино.
- 1947 – Брайан Мэй, гитарист группы Queen.
- 1971 – Виталий Кличко, украинский боксер, политик, Киевский городской голова.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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