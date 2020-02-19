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19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

На реставрацию старинного сокровища ушло девять месяцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:16
Житель Германии откопал клад древних римлян
Житель Германии откопал клад древних римлян
Фото: Zwiadowcahistorii.pl

19-летний Нико Калман из немецкого города Хальтерн-ам-Зе во время раскопок, в которых он участвовал в рамках стажировки, нашел древний клад римлян – уникальный серебряный кинжал возрастом две тысячи лет, а также остатки кожаного ремня, футляр из липы и льняную бечевку. Об этом сообщает издание The Times.

Кинжал древних римлян
Фото: Zwiadowcahistorii.pl
Кинжал древних римлян
Фото: Zwiadowcahistorii.pl
Кинжал древних римлян
Фото: Zwiadowcahistorii.pl
Кинжал древних римлян
Фото: Zwiadowcahistorii.pl
Кинжал древних римлян
Фото: Zwiadowcahistorii.pl
Кинжал древних римлян
Фото: Zwiadowcahistorii.pl
Кинжал древних римлян
Фото: Zwiadowcahistorii.pl
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Как пишут археологи, серебряный кинжал римляне, вероятно, использовали в битве с германскими племенами. На реставрацию старинного сокровища, покрытого ржавчиной, ушло девять месяцев.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

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Сокровища передадут в исторический музей Хальтерн-ам-Зе в 2022 году. По данным местных СМИ, в древние времена в этом городе был военный лагерь. Римские солдаты любили носить при себе необычные кинжалы, чтобы подчеркнуть свой статус.

Напомним, рабочие в польском городе Краков проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену, и нашли древние сокровища. Кроме этого, "Сегодня" писали, как пенсионер нашел древний клад стоимостью 64 миллиона гривен.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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