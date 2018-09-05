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19-летняя невеста и окоченелый жених: состоялась "самая необычная свадьба в мире"

Церемония прошла на Филиппинах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Свадьба. Фото: pixabay
Свадьба. Фото: pixabay

На Филиппинах убитая горем девушка вышла замуж за своего мертвого возлюбленного. Об этом сообщил информационный портал Coconuts.

"Церемония" прошла в городе Кауаян, провинция Исабела. 19-летняя филиппинка Зарин пришла на похороны своего возлюбленного Джейка Энтони Макадангданга в платье невесты. Она произнесла над его телом клятвы верности и надела кольцо на свой палец. Второе кольцо Зарин положила на руку жениха, потому что его пальцы окоченели, и надеть украшение на них не представлялось возможным.

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Свадьба с мертвым женихом
Фото: bomboradyo

Согласно семейному кодексу Филиппин, брак не считается заключенным, если один из партнеров не дал добровольного согласия. О посмертном браке в нем не упоминается.

Ее жених был убит в прошлом месяце бизнесменом по имени Аарон Кристиан Рейес. Он врезался на своей машине в Макадангданга и его друзей, ехавших на мотоциклах. До этого они повздорили и подрались в баре. В аварии помимо юноши пострадало восемь человек.

Макадангданг только закончил школу и искал работу за границей. Он встречался с Зарин со школы, и ее семья очень любила его, потому и позволила провести необычную церемонию.
Пользователи сети назвали церемонию бракосочетания "самой необычной свадьбой в мире".

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в миреКроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.

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