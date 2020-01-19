19-летняя украинка продала девственность на аукционе: фото

Девушка удалила все свои аккаунты из социальных сетей

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро Фото: Вконтакте

19-летняя украинка из Харькова продала свою девственность на аукционе за 1,2 миллиона евро. Почти все свои фото из социальных сетей интернет звезда удалила, но пользователи отыскали старые снимки Кати.

Смотрите сюжет о 19-летней модели из США, которая продала свою девственность:

В Telegram-канале "Харьков 1654" сообщили, что пользователям сети удалось найти фотографии Екатерины в российской соцсети "ВКонтакте". Это единственная социальная сеть, где остался аккаунт девушки. Впрочем, туда Катя не заходила уже 1,5 года.

Украинка Катя продала свою девственность | Фото: скриншот

Украинка Катя продала свою девственность | Фото: Типичная Украина/Telegram

19-летняя уроженка Украины, которая живет в США, решила выставить свою девственность на аукцион со стартовой ценой 100 тысяч евро.

Интересно, что к аукциону допускались не все мужчины, а только те, чье состояние превышало 10 млн евро. Победителем торгов стал 58-летний предприниматель из Мюнхена. По слухам, мужчина уже заплатил Кате часть суммы, а также заявил, что хочет жениться на ней, и будет каждый месяц ей давать по 10 тысяч евро.

Украинка Катя продала свою девственность | Фото: Типичная Украина/Telegram

"Я несколько раз задумывалась над тем, чтобы не продавать свою девственность. Это, безусловно, тяжелое решение из-за невозможности вернуть все назад. Выбор между потерей девственности с тем, кого я люблю, и возможностью выиграть миллион. Однако я думаю, что большая вероятность, что я пожалею, если не приму эти деньги. Ведь будущий парень может бросить меня в любую минуту", – объяснила украинка свой поступок.

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