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19 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой сегодня праздник – 19 марта 2020 года? Международный день клиента. В народном календаре – день Константина и Елены. Именины празднуют: Елена, Константин, Максим и Федор.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 19 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 марта.

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  • Международный день клиента. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество.

Какой праздник 19 марта: что нельзя делать

19 марта 2020 года почитается Константин и его мать Елена. Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами.

19 марта – день Константина и Елены
19 марта – день Константина и Елены
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

19 марта нельзя употреблять бранные слова, а также думать плохо о других. Не стоит сплетничать и выдумывать о том, в чем вы не уверены. Лучше отказаться в этот день от своих вредных привычек, например, курить и пить спиртное.

Приметы на 19 марта

  • Согласно поверьям, в этот день нужно очень бережно относиться к воде: раньше освящали колодец и массово посещали бани, а также втаптывали снег возле колодцев, чтобы вода была вкуснее.
  • 19 марта считают тем днем, когда из теплых краев возвращаются аисты, поэтому официально начинается весна и приходит тепло.
  • Морозная погода – ждите весну и теплое, засушливое лето.
  • Лед тонет в реках – год будет неурожайным.
  • Подснежники появились 19 марта – можно приступать к посевным работам.
  • Мороз ударил утром – еще 40 дней будет холодная погода.
  • Дятел в лесу стучит – холода пройдут еще не скоро.
  • Целый день снег – лето будет засушливым.
  • Лед на реках тонет – примета к тому, что год будет неурожайным и тяжелым.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1474 – в Венеции принимается закон об охране изобретений – первый в мире закон об охране авторского права.
  • 1859 – в Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".
  • 1917 – в Киеве проходит 100-тысячная демонстрация под лозунгами: "Автономию Украине", "Да здравствует свободная Украина с гетманом во главе".
  • 1927 – в штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть самородков золота.
  • 1946 – Мартиника, Гваделупа, Реюньон объявлены департаментами Франции.
  • 1953 – впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскаров".
  • 1955 – в Масаде (Израиль) археологи обнаружили останки дворца Ирода.
  • 1958 – в Страсбурге открыто первое заседание Европарламента.
  • 1989 – первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами V-22 "Оспрей" впервые поднялся в воздух и впервые перешел от вертикального полета к горизонтальному.
  • 2003 – президент США Джордж Буш объявил ультиматум Саддаму Хусейну, фактически возвестив о начале войны против Ирака. Поддержали заявление лидеры Великобритании, Японии, Турции и Австралии, против выступили во Франции, Китае и Канаде.
  • 2011 – Начало интервенции стран НАТО в Ливии.
  • 2016 – теракт в Стамбуле.

Кто родился 19 марта

  • 1601 – Алонсо Кано, испанский художник и скульптор.
  • 1796 – Карл Голльмик, немецкий композитор, лексикограф и музыкальный критик.
  • 1813 – Давид Ливингстон, английский исследователь Африки.
  • 1841 – Виктор Буренин, поэт, публицист, фельетонист.
  • 1848 – Уайетт Эрп, американский страж закона и картежник времен освоения американского Запада, получил широкую известность благодаря книгам и кинофильмам в жанре вестерн.
  • 1865 – Уильям Уилер, американский энтомолог, исследователь муравьев и других социальных насекомых.
  • 1873 – Макс Регер, немецкий композитор, пианист, органист.
  • 1883 – Уолтер Хоуорс, английский химик, лауреат Нобелевской премии.
  • 1892 – Сесар Вальехо, перуанский поэт.
  • 1895 – Максим Рыльский, украинский поэт, классик украинской поэзии XX века.
  • 1900 – Фредерик Жолио-Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии 1935 года по химии (вместе с женой Ирен Кюри).
  • 1905 – Альберт Шпеер, немецкий архитектор, рейхсминистр вооружений и военной промышленности (1942–1945).
  • 1930 – Лина Костенко, украинская поэтесса.
  • 1943 – Марио Молина, мексиканский химик, лауреат Нобелевской премии.
  • 1955 – Брюс Уиллис, американский киноактер ("Крепкий орешек").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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