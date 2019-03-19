19 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 19 марта в истории

Сегодня - 19 марта Фото: Pixabay

Сегодня вторник, 19 марта. Этот день является 78-м в григорианском календаре. До конца года остается 287 дней. Именины отмечают Аркадий, Федор и Константин.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 19 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 марта.

19 марта: какой сегодня праздник

По православному церковному календарю, 19 марта отмечают день Обретения честного Креста и гвоздей Святой равноапостольской царицей Еленой в Иерусалиме.

Царица Елена в 326-м отправилась в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Царица узнала, что Крест зарыт в землю на месте, где построили язычники храм в честь Венеры. Она приказала сломать здание и рыть землю – в результате поисков нашли три креста, а рядом с ними дощечку с надписью: "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Иисус, стали возлагать их по очереди на умершего. От двух крестов никакого чуда не произошло. Когда возложили третий крест – умерший воскрес, таким образом узнали Крест Господень.

Приметы на 19 марта

19 марта считают тем днем, когда из теплых краев возвращаются аисты, поэтому официально начинается весна и приходит тепло.

Согласно поверьям, в этот день нужно очень бережно относиться к воде: раньше освящали колодец и массово посещали бани, а также втаптывали снег возле колодцев, чтобы вода была вкуснее.

19 марта нельзя употреблять бранные слова, а также думать плохо о других.

Не стоит сплетничать и выдумывать о том, в чем вы не уверены.

Лучше отказаться в этот день от своих вредных привычек, например, курить и пить спиртное.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 марта

1831 — первое ограбление банка в США. Английский иммигрант Эдвард Смит сумел украсть из City Bank of New York огромную сумму в 245 тысяч долларов. Правда, вскоре его посадили на пять лет, а значительную часть украденного вернули банку.

1859 — в Париже состоялась премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".

1911 — в Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии и Дании впервые за всю историю отпраздновали Международный женский день, а уже с 1914 года решили отмечать его 8 марта.

1917 — в Киеве прошла 100-тысячная демонстрация с лозунгами: "Автономию Украине", "Свободная Украина в свободной России", "Так является здоровым свободная Украина с гетманом во главе".

1953 — по телевидению впервые показали церемонию вручения премии Оскар.

1970 – советские диссиденты Андрей Сахаров, Валентин Турчин, а также Рой Медведев написали открытое письмо к Брежневу, Косыгину и Подгорному, призвав их провести демократизацию режима.

Кто родился 19 марта

1930 — Лина Костенко, украинская поэтесса.

1931 — Эмма Андиевская, украинская писательница, поэтесса и художница.

1955 — Брюс Уиллис, американский киноактер.

1955 — Валентина Сазонова, дизайнер одежды, автор кукол, общественный и культурный деятель Украины.

1972 — Сергей "Фома" Фоменко, украинский музыкант и фронтмен группы "Мандры".

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