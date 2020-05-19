19 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 мая в истории

Какой сегодня праздник, 19 мая? День рождения Кубика Рубика, День памяти жертв геноцида греков, День рождения Хо Ши Мина – во Вьетнаме, День всеобщей молитвы – в Дании, День военного флага и День поминовения – в Финляндии. В православном календаре – день памяти праведного Иова Многострадального. Иов Горошник – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Денис, Иван, Илларион, Михей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 мая.

19 мая: какой сегодня праздник Фото: pexels

День рождения Кубика Рубика – отмечается в честь знаменитой головоломки, изобретенной венгерским скульптором и архитектором Эрне Рубиком в 1974 году.

– отмечается в честь знаменитой головоломки, изобретенной венгерским скульптором и архитектором Эрне Рубиком в 1974 году. День памяти жертв геноцида – в Греции отмечается с 1994 года в память жертв понтийского геноцида греков со стороны турок в период 1914-1923 гг. в Османской империи.

– в Греции отмечается с 1994 года в память жертв понтийского геноцида греков со стороны турок в период 1914-1923 гг. в Османской империи. День всеобщей молитвы – в Дании.

– в Дании. День военного флага и День поминовения – в Финляндии.

– в Финляндии. День памяти Ататюрка, молодежи и спорта – в Турции.

– в Турции. День рождения Хо Ши Мина – во Вьетнаме.

Какой сегодня праздник

19 мая православная церковь чтит память двух святых по имени Иов: это преподобный игумен Иов Почаевский и праведный Иов Многострадальный, который является образцом веры и терпения. Дьявол отобрал у праведника все, включая детей, но Иов остался верен Богу.

В народе 19 мая отмечается Иов Горошник или Россенник. В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.

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Приметы на 19 мая

На Иова Горошника хорошо сеять горох – к урожаю.

Если на Горошника обильная роса, будет хороший урожай огурцов.

Ясный день также обещает богатый урожай.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1861 – в Сумах открылась первая в Украине воскресная школа.

1910 – Земля пересекла хвост кометы Галлея.

1922 – в СССР была создана Всесоюзная пионерская организация.

1980 – состоялась премьера фильма Андрея Тарковского "Сталкер" по мотивам романа братьев Стругацких "Пикник на обочине".

1989 – прошел первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР-89".

Кто родился 19 мая

1890 – Хо Ши Мин, президент Вьетнама.

1930 – Леонид Харитонов, советский актер театра и кино.

1945 – Пит Таунсенд, английский музыкант, лидер группы The Who.

1977 – Наталия Орейро, уругвайская певица и актриса.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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