19 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 мая в истории
Какой сегодня праздник, 19 мая? День рождения Кубика Рубика, День памяти жертв геноцида греков, День рождения Хо Ши Мина – во Вьетнаме, День всеобщей молитвы – в Дании, День военного флага и День поминовения – в Финляндии. В православном календаре – день памяти праведного Иова Многострадального. Иов Горошник – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Денис, Иван, Илларион, Михей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 мая.
- День рождения Кубика Рубика – отмечается в честь знаменитой головоломки, изобретенной венгерским скульптором и архитектором Эрне Рубиком в 1974 году.
- День памяти жертв геноцида – в Греции отмечается с 1994 года в память жертв понтийского геноцида греков со стороны турок в период 1914-1923 гг. в Османской империи.
- День всеобщей молитвы – в Дании.
- День военного флага и День поминовения – в Финляндии.
- День памяти Ататюрка, молодежи и спорта – в Турции.
- День рождения Хо Ши Мина – во Вьетнаме.
19 мая православная церковь чтит память двух святых по имени Иов: это преподобный игумен Иов Почаевский и праведный Иов Многострадальный, который является образцом веры и терпения. Дьявол отобрал у праведника все, включая детей, но Иов остался верен Богу.
В народе 19 мая отмечается Иов Горошник или Россенник. В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.
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Приметы на 19 мая
- На Иова Горошника хорошо сеять горох – к урожаю.
- Если на Горошника обильная роса, будет хороший урожай огурцов.
- Ясный день также обещает богатый урожай.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1861 – в Сумах открылась первая в Украине воскресная школа.
- 1910 – Земля пересекла хвост кометы Галлея.
- 1922 – в СССР была создана Всесоюзная пионерская организация.
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- 1980 – состоялась премьера фильма Андрея Тарковского "Сталкер" по мотивам романа братьев Стругацких "Пикник на обочине".
- 1989 – прошел первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР-89".
- 1890 – Хо Ши Мин, президент Вьетнама.
- 1930 – Леонид Харитонов, советский актер театра и кино.
- 1945 – Пит Таунсенд, английский музыкант, лидер группы The Who.
- 1977 – Наталия Орейро, уругвайская певица и актриса.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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