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19 тигровых питонов: в Черкасском зоопарке появилось невероятное пополнение

Сегодня, 11:18

Детеныши будут жить в местном террариуме еще несколько месяцев

Девятнадцать тигровых питонов родились в Черкасском зоопарке. Сейчас им почти месяц. Змеи крошечные, но довольно агрессивные, поэтому держать их решили порознь. Съемочная группа "Сегодня" решила увидеть приплод.

По словам работников зоопарка, потомство появилось у пары питонов. Эти пятиметровые гиганты уже пять лет живут в большом террариуме. Родителями стали впервые. Самка высиживала яйца почти два месяца. Ей создали очень комфортные условия.

Детальнее смотрите в сюжете:

"Увлажняли мох, чтобы была стабильная влажность для яиц. Ставили небольшой резервуар с водой", – рассказывает сотрудник зоопарка.

Работница террариума Людмила Мельниченко показывает фотографии змеенышей. Сейчас они на карантине, поэтому посетителей туда не пускают.

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Питон – это неядовитая змея. В природе обитает в негустых лесах, горах и на берегах водоемов, питается мелкими грызунами. Тигровый питон может жить до 30 лет. Население Индии и других стран Азии заводит этих змей в качестве домашних любимцев, ведь они прекрасно охотятся на крыс и мышей.

Детеныши питонов будут жить в Черкасском террариуме еще несколько месяцев. Затем их передадут в другие зоопарки.

Напомним, ранее мы рассказывали об американском змеелове Джоше Тернере из города Нейплс во Флориде (США), который поймал темного тигрового питона длиной пять метров и весом 50 килограммов.

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу.

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Источник: Сегодня
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