19 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 января в истории

19 января отмечаем Крещение Господне Фото: instagram.com/bosikomclub

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне 2020. Кроме этого, в этот день отмечают Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) и Всемирный день религии. Именинники – Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан.

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"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 19 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 января.

Какой праздник 19 января – Крещение 2020

Крещение Господне 2020, или Богоявление – один из самых древних праздников христианской церкви. В этот день ныряют в проруби и приносят в дом освященную иорданскую воду, которая обладает целебной силой.

Согласно Евангелию, когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордане. Во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя.

Приметы на 19 января

Если на Крещение полнолуние – будет большая вода.

В этот день будет звездная ночь – будут хорошо плодоносить орехи и ягоды.

Идет пушистый снег – на урожай.

Ясная и холодная погода – к засушливому лету, снежная и мрачная – к обильному урожаю.

На Богоявление снег идет – к урожаю.

Во время освящения воды идет снег – хорошо будут роиться пчелы.

19 января – Крещение, что нельзя делать

Давать в долг – иначе достаток из дома уйдет.

Нельзя стирать в этот день (эта традиция пошла со старых времен, когда стирали в открытых водоемах, а вода в эту ночь, считается, освящается самим небом).

На Крещение нельзя работать.

Фото: Pinterest

Нельзя нырять в прорубь, если перед этим человек не исповедовался и не причастился.

Оставлять обувь за порогом – весь год будете болеть.

Нельзя ссорить и ругаться.

Подавать на стол четное количество блюд – традиционно ставят семь или девять.

Интересные и важные события в Украине и мире

1825 – Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

1893 – в Берлине состоялся премьерный показ первой постановки пьесы Генрика Ибсена "Строитель Сольнес".

1903 – объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".

1906 – начался выход первого украинского сатирического журнала "Шершень".

1938 – американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

1939 – в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил рекорд по ощипыванию курицы, который до сегодня никто не побил, – 4,4 секунды.

1963 – первое выступление группы The Beatles на телевидении.

Кто родился 19 января

1723 – Дай Чжэнь, китайский философ-неоконфуцианец, лидер одного из двух главных направлений "ханьского учения".

1736 – Джеймс Уатт (Ватт), шотландский изобретатель-механик, создатель паровой машины.

1809 – Эдгар По, американский писатель, поэт, эссеист, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма.

1868 – Густав Майринк, австрийский писатель-экспрессионист, драматург и переводчик ("Голем", "Зеленый лик", "Ангел западного окна").

1945 – Род Эванс, английский рок-певец, основатель группы Deep Purple.

1984 – Алена Савченко, украинская и немецкая фигуристка, двукратная чемпионка Европы и чемпионка мира.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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