19 января: какой праздник, приметы и что ни в коем случае нельзя делать
19 января православные украинцы празднуют Крещение Господне
19 января – это 19-й день года по григорианскому календарю. Именинники – Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан. Православные христиане празднуют третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла – Крещение Господне, в Исландии празднуют День мужчин.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 19 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 января.
Какой православный праздник 19 января
19 января отмечают праздник Крещения. Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение в реке Иордан. Вышел на берег, а с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим Сыном. И на него сошел Святой Дух в образе голубя. Считается, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года, излечивая телесные и духовные болезни.
19 января – Крещение: что нельзя делать
- Нельзя стирать в этот день (эта традиция пошла со старых времен, когда стирали в открытых водоемах, а вода в эту ночь, считается, освящается самим небом).
- На Крещение нельзя работать, в том числе на Крещение нельзя убираться, то есть делать генеральную уборку – всю работу по дому надо переделать в Крещенский сочельник.
- Подавать на стол четное количество блюд – традиционно ставят семь или девять.
- Нельзя нырять в прорубь, если перед этим человек не исповедовался и не причастился.
- Оставлять обувь за порогом – весь год будете болеть.
- Давать в долг – иначе достаток из дома уйдет.
- Нельзя ссорить и ругаться.
Народные приметы на 19 января
- Люди, принявшие крещение в этот день – самые счастливые.
- Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы – к счастью в браке.
- Сватовство в Крещение также является хорошим знаком.
- Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным.
- Если в проруби вода 19 января дошла до краев, то весной будет сильное половодье.
- Если на Крещение ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет засушливым.
- Если снег 19 января идет крупными хлопьями, то будет хороший урожай.
- Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится.
- Если человек родился в Крещенский день, то он будет счастлив и удачлив. В качестве оберега ему рекомендуют носить нефрит.
- Пасмурна погода и снегопады – к хорошему лету.
- Теплая погода на Крещение – примета, свидетельствующая о том, что хлеб будет густым (темным).
Интересные и важные события в Украине и мире 19 января
1825 – Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров.
1903 – было объявлено проведение первой велогонки "Тур де Франс".
1906 – вышел в свет первый номер первого украинского сатирического журнала "Шершень".
1915 – в Париже запатентована неоновая рекламная вывеска.
1938 – американская фирма "Дженерал Моторз" первая в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
1978 – в Германии выпущен последний автомобиль "Фольксваген-жук".
2001 – в Бельгии разрешили употребление и хранение марихуаны.
Кто родился 19 января
1736 – Джеймс Ватт, создатель универсальной паровой машины двойного действия. Его именем названа единица мощности – ватт.
1809 – Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт ("Убийство на улице Морг", "Золотой жук").
1912 – родился Тимофей Левчук, украинский кинорежиссер ("И в звуках память отзовется", "Мы обвиняем", "От Буга до Вислы", "Ошибка Оноре де Бальзака", "В степях Украины").
1969 – родился Предраг Миятович, югославский футболист черногорского происхождения, сейчас – спортивный директор мадридского "Реала".
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