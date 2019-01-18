19 января: какой праздник, приметы и что ни в коем случае нельзя делать

19 января православные украинцы празднуют Крещение Господне

19 января - Крещение Господне Фото: pixabay

19 января – это 19-й день года по григорианскому календарю. Именинники – Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан. Православные христиане празднуют третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла – Крещение Господне, в Исландии празднуют День мужчин.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 19 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 января.

Какой православный праздник 19 января

19 января отмечают праздник Крещения. Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение в реке Иордан. Вышел на берег, а с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим Сыном. И на него сошел Святой Дух в образе голубя. Считается, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года, излечивая телесные и духовные болезни.

19 января – Крещение: что нельзя делать

Нельзя стирать в этот день (эта традиция пошла со старых времен, когда стирали в открытых водоемах, а вода в эту ночь, считается, освящается самим небом).

На Крещение нельзя работать, в том числе на Крещение нельзя убираться, то есть делать генеральную уборку – всю работу по дому надо переделать в Крещенский сочельник.

Подавать на стол четное количество блюд – традиционно ставят семь или девять.

Нельзя нырять в прорубь, если перед этим человек не исповедовался и не причастился.

Оставлять обувь за порогом – весь год будете болеть.

Давать в долг – иначе достаток из дома уйдет.

Нельзя ссорить и ругаться.

Народные приметы на 19 января

Люди, принявшие крещение в этот день – самые счастливые.

Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы – к счастью в браке.

Сватовство в Крещение также является хорошим знаком.

Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным.

Если в проруби вода 19 января дошла до краев, то весной будет сильное половодье.

Если на Крещение ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет засушливым.

Если снег 19 января идет крупными хлопьями, то будет хороший урожай.

Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится.

Если человек родился в Крещенский день, то он будет счастлив и удачлив. В качестве оберега ему рекомендуют носить нефрит.

Пасмурна погода и снегопады – к хорошему лету.

Теплая погода на Крещение – примета, свидетельствующая о том, что хлеб будет густым (темным).

Интересные и важные события в Украине и мире 19 января

1825 – Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров.

1903 – было объявлено проведение первой велогонки "Тур де Франс".

1906 – вышел в свет первый номер первого украинского сатирического журнала "Шершень".

1915 – в Париже запатентована неоновая рекламная вывеска.

1938 – американская фирма "Дженерал Моторз" первая в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

1978 – в Германии выпущен последний автомобиль "Фольксваген-жук".

2001 – в Бельгии разрешили употребление и хранение марихуаны.

Кто родился 19 января

1736 – Джеймс Ватт, создатель универсальной паровой машины двойного действия. Его именем названа единица мощности – ватт.

1809 – Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт ("Убийство на улице Морг", "Золотой жук").

1912 – родился Тимофей Левчук, украинский кинорежиссер ("И в звуках память отзовется", "Мы обвиняем", "От Буга до Вислы", "Ошибка Оноре де Бальзака", "В степях Украины").

1969 – родился Предраг Миятович, югославский футболист черногорского происхождения, сейчас – спортивный директор мадридского "Реала".

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Сайт Сегодня.Lifestyle также собрал лучшие колядки на Рождество 2019 на украинском языке, которые понравятся взрослым и детям.