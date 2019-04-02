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2 апреля: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 2 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:56
2 апреля - день Фотиньи Колодезницы
2 апреля - день Фотиньи Колодезницы
Фото: Pixabay

2 апреля – 92-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 273 дня. Именинники – Анатолия, Виктор, Домна, Иван, Клавдия, Матрона, Никита, Александра, Параскева (Прасковья), Светлана, Сергей, Ульяна, Феодосия, Юлия (Иулиания). Международный день детской книги, Всемирный день информации о проблеме аутизма, в Аргентине отмечают День Мальвинских островов, в Либерии – День молитвы.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 2 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 апреля.

Какой православный праздник 2 апреля

2 апреля – день Фотиньи Колодезницы. Согласно древнему преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. Считается, что именно по этой причине вода в день 2 апреля обладает полезными свойствами, и в народе знахари 2 апреля использовали ее для лечения болезней и снятия порчи. Существовала традиция умываться колодезной водой – это считалось очень полезным.

Приметы на 2 апреля

  • Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов.
  • Если выпить из колодца воды – можно от болезни излечиться.
  • Прилетели скворцы – пришла настоящая весна.
  • Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.
  • Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 апреля

1879 – покушение на российского императора Александра II. Террорист Александр Соловьев пять раз выстрелил в царя из револьвера, но промахнулся.

1905 – официально открыт Симплонский тоннель под Альпами, связавший Швейцарию и Италию.

1912 – крупнейший в мире лайнер "Титаник" вышел в море для ходовых испытаний, которые прошли успешно.

1978 – на американском телеканале CBS начался показ сериала "Даллас". Благодаря своей невероятной популярности сериал превратился из запланированного 5-серийного фильма на целую киноэпопею.

2005- на 85-м году жизни скончался Папа Римский Иоанн Павел II, поляк по происхождению.

2007 – президент Виктор Ющенко издал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов.

Кто родился 2 апреля

1725 – Джованни-Джакомо Казанова, международный авантюрист, герой-любовник, писатель ("История моей жизни").

1805 – Ганс-Кристиан Андерсен, датский писатель ("Гадкий утенок", "Стойкий оловянный солдатик", "Снежная королева", "Огниво", "Русалочка"). Именно день рождения Андерсена отмечается как Международный день детской книги.

1840 – Эмиль Золя, французский писатель ("Жерминаль", "Чрево Парижа"), публицист ( "Я обвиняю").

1875 – Уолтер Крайслер, американский промышленник, основатель автокорпорации "Крайслер".

1905 – Серж Лифарь (Сергей Лифарь), французский танцовщик, хореограф, балетмейстер украинского происхождения.

Напомним, церковные праздники и посты в апреле 2019 года. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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