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2 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 августа в истории

Какой сегодня праздник, 2 августа? День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, День десантников, День железнодорожника. День святого пророка Илии – в православном календаре. Ильин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Илья, Константин, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Феодор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 августа.

2 августа: какой сегодня праздник
2 августа: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины – праздник учрежден в 2007 году и отмечается в первое воскресенье августа.
  • День десантников – аналогичный праздник отмечается во многих странах постсоветского пространства: Беларуси, России, Казахстане.
  • Международный день железнодорожника – празднуется в первое воскресенье августа в Росси, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии, Болгарии.
  • День авиации – празднует Сербия.
  • День свободы – отмечает Гайана.
  • День республики – чтится в Македонии.
  • День национального кино – отмечается в Азербайджане.

Какой сегодня праздник

2 августа православная церковь отмечает день пророка Божия Илии – один из особо почитаемых праздников. Также проводится празднование икон Божией Матери Галичская, "Знамение" Абалацкая, Оршанская.

В народе 2 августа отмечается Ильин день. Считалось, что Илья Громовержец, несясь по небу в огненной колеснице, пускает громы и молнии и поражает нечистую силу, которая может спрятаться в звере и даже в человеке. На Илью бывает воробьиная ночь, когда все время сверкают молнии, а испуганные птицы мечутся во все стороны.

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Приметы на 2 августа

  • в Ильин день опасно работать в поле, чтобы не поразила молния;
  • Илья-пророк жестоко накажет за непочтительное отношение к своему празднику;
  • с Ильина дня нельзя купаться, потому что вода становится студеной;
  • с Ильи начинается осень.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1930 – в СССР впервые был высажен воздушный десант во время учений.
  • 1940 – Северная Буковина и часть Бессарабии вошли в состав УССР.

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  • 1953 – в Киеве открыта детская железная дорога.
  • 2007 – российскими глубоководными аппаратами "Мир" впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе.

Кто родился 2 августа

  • 1834 – Фредерик Огюст Бартольди, французский скульптор, создавший американскую Статую Свободы.
  • 1951 – Джо Линн Тернер, американский певец, участник групп Rainbow и Deep Purple.
  • 1961 – Дмитрий Пучков (Гоблин), российский переводчик голливудских фильмов.
  • 1976 – Сэм Уортингтон, австралийский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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