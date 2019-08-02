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2 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 августа в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:51
2 августа в народном календаре – Ильин день
2 августа в народном календаре – Ильин день
Фото: Pixabay

Сегодня, 2 августа, 214-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 151 день. Именинники – Афанасий, Илья, Касьян, Афанасий, Савва. Международный день холокоста ромов, в Украине отмечают День аэромобильных войск, в Македонии – День Республики, а граждане Гайяны – День свободы. У православных христиан – Ильин день.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 2 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 августа.

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2 августа: какой сегодня праздник и что нельзя делать

2 августа в народном календаре – Ильин день 2019. Считалось, что Илья прогнал нечистую силу с неба своими молниями. Нечисть поселилась на земле, прячась под камнями, за деревьями или вселяясь в животных. Люди верили, что 2 августа не стоит выпускать на улицу домашних животных, ведь в них может вселиться нечистая сила или Илья наведет на подворье молнии и гром. На Илью заканчивался купальный сезон и начинались холодные осенние дожди. Осень медленно входила в свои права.

Пророк Илья, покровитель этого дня, считался грозным и могучим повелителем сил природы. Предки верили, что он, разъезжая по небу в своей колеснице, может послать молнию, вызвать гром и дождь. А еще люди считали, что он бьет стрелами нечистую силу и чертей. В то же время грома и молний на Илью люди опасались, поэтому не работали в поле и на огороде. Не выпускали и домашнюю скотину, поскольку верили, что 2 августа – день воли для змей, которые могут искусать животных.

Также издавна считается, что 2 августа уже начинается осень. "На Илью до обеда – лето, а после обеда – осень", – говорят в народе. В этот день вода в реках и озерах уже становится холодной, поэтому после Ильи наши предки уже не купались в них.

Приметы на 2 августа

  • Ливень на Илью к хорошему урожаю зерновых на следующий год.
  • Продолжительный гром – будет сильный град.
  • Землянику после Ильи есть нельзя – будет постоянно хотеться спать.
  • На Илью до обеда – лето, после обеда – осень.
  • До Ильи поп дождя не умолит, после Ильина дня баба фартуком нагонит.
  • На пророка Илью баранью голову на стол.
  • Кто попал в этот день под дождь, то запасся здоровьем на весь год.

2 августа: интересные и важные события в истории

1610 – английским мореплавателем Генри Гудзоном был открыт Гудзонов залив.

1791 – первое успешное испытание парашюта.

1887 – американцем Роуэллом Годжи была изобретена колючая проволока. Сначала изобретение было предназначено для использования в сельском хозяйстве – ею ограждали пастбища, чтобы коровы не могли забрести на чужую территорию.

1909 – армия США получила на вооружение первый военный самолет, построенный братьями Райт.

1917 – впервые в мире самолет сел на палубу корабля, который двигался. Это был летательный аппарат "Сопвич", который совершил посадку на судно британских военно-морских сил.

1930 – воздушный десант впервые высажен на учениях Московского военного округа.

1933 – состоялось открытие Беломорско-Балтийского канала имени Сталина. Канал соединил Онежское озеро с Белым морем.

1941 – на территорию Советского Союза вошли первые итальянские войска.

1953 – открытие детской железной дороги в Киеве.

2006 – в Йоханнесбурге, ЮАР, впервые за 25 лет выпал снег.

Кто родился 2 августа

1820 – ирландский физик, которому первому удалось найти объяснение голубому цвету неба, Джон Тиндаль.

1888 – украинский поэт Константин Буревий.

1892 – младший из братьев-основателей кинокорпорации Warner Brothers Джек Уорнер.

1932 – британский актер Питер О’Тул.

1934 – летчик-космонавт Валерий Быковский.

1933 – участник Самообороны Майдана, убитый во время противостояния на улице Грушевского в Киеве, Сергей Нигоян.

1952 – французский футболист Ален Жиресс.

1982 – украинский хоккеист Александр Бобкин.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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Источник: Сегодня
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