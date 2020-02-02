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2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58

2 февраля 2020 года – День Сурка (Groundhog Day) и Всемирный день водно-болотных угодий. Западные христиане отмечают Сретение Господне 2020. Именины в этот день отмечают Инна, Римма, Захар, Лев, Лаврентий и Петр.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 2 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 февраля.

Смотрите видео: как зрители телеканала "Украина" обсуждали курьезы на праздники

  • День Сурка 2020 отмечают 2 февраля в США и Канаде. Люди пристально следит, что же предскажет сурок в этот раз. Дело в том, что по его поведению судят о том, какая будет весна в этом году – ранняя или поздняя.

Какой праздник 2 февраля

2 февраля 2020 года отмечают Евфимия Великого. Он утешал обиженных от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней. По преданию, Евфимий обладал даром пророчества, предугадывал человеческие мысли и призывал на землю дождь.

Приметы на 2 февраля

  • По народным приметам, какой погода будет в этот день, такой же останется и на Масленицу.
  • Если началась метель, то продлится всю неделю.
  • В этот день потерять рукавицу – к бедности, порезать руку – к болезни близкого человека.
  • Сны, которые снятся в ночь с 1 на 2 февраля считаются вещими

Что можно делать 2 февраля

  • Если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.
  • В этот день нужно выносить из дома мусор и битую посуду. Это принесет счастье.

Что нельзя делать 2 февраля

  • В этот день нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе три года жить в нищете.
  • Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1274 – во Флоренции произошла первая встреча Данте и Беатриче, чей образ вдохновлял создателя "Божественной комедии".
  • 1536 – на западном берегу реки Ла-Плата испанский конкистадор Педро Мендоза основал город Буэнос-Айрес.
  • 1653 – поселок Новый Амстердам получило статус города. Сейчас это Нью-Йорк.
  • 1841 – первое упоминание о праздновании Дня Сурка.
  • 1863 – Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен.
  • 1870 – агентство Reuters впервые в истории создало всемирную информационную сеть.
  • 1935 – в США впервые в судебной практике использовали детектор лжи.
  • 1970 – в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва.

Кто родился 2 февраля

  • 1812 – украинский писатель Евгений Гребенка (автор романа "Чайковский" и песни "Очи черные").
  • 1861 – американский меценат, основатель Музея современного искусства в Нью-Йорке Соломон Гуггенхайм.
  • 1882 – ирландский писатель, создатель "потока сознания" Джеймс Джойс (роман "Улисс").
  • 1901 – украинский писатель и переводчик, прозаик "Расстрелянного возрождения" Валериан Пидмогильный (романы "Місто", "Невеличка драма", расстрелян НКВД в 1937 году).
  • 1926 – французский государственный деятель и президент в 1974-1981 годах Валери Жискар д’Эстен.
  • 1977 – колумбийская певица Шакира Исабель Мебарак Риполл.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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