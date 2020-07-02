2 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 июля в истории
Какой сегодня праздник, 2 июля? Международный день спортивной журналистики, Всемирный день НЛО, Всемирный день собак; апостола Иуды, брата Господня, мученика Зосимы – в православном календаре; Зосима Пчельник – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Мария, Фаддей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июля.
- Международный день спортивной журналистики (World Sports Journalists Day) – учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы и отмечается ежегодно, начиная с 1995 года.
- Всемирный день НЛО или День уфолога (World UFO Day) – отмечается в мире людьми, посвятившими себя изучению необычных явлений и объектов внеземного происхождения.
- Всемирный день собак – неофициальный праздник лучших друзей человека, который отмечается с 2012 года и призван обратить внимание общества на проблемы бездомных животных.
2 июля в православной церкви чтится день памяти апостола Иуды, брата Господня; святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сaн-Францисского Чудотворца; святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, а также мученика Зосимы Аполлониадского.
В народе 2 июля чествуется Зосима Пчельник. Считалось, что в этот день пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать в соты.
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Приметы на 2 июля
- на Зосиму Пчельника нельзя беспокоить пчел.
- если пчелы летят в ульи – к дождю.
- а если сидят по стенам – будет жара.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1853 – начало Крымской войны.
- 1918 – гетманом Павлом Скоропадским введено украинское гражданство.
- 1924 – образована Международная ассоциация спортивной прессы.
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- 1947 – произошла знаменитая предполагаемая авария НЛО в Розуэлле.
- 1976 – в Киеве установлен памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.
- 2011 – украинские боксеры братья Кличко стали обладателями всех престижных поясов в супертяжелом весе.
- 1714 – Кристоф Глюк, австрийский композитор.
- 1877 – Герман Гессе, немецкий писатель ("Игра в бисер").
- 1922 – Пьер Карден, французский модельер.
- 1961 – Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.
- 1986 – Линдси Лохан, американская актриса, певица, модель.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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