2 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 июня в истории
Какой сегодня праздник, 2 июня? День работников гражданской авиации – в Азербайджане, День республики – в Италии, День Христо Ботева – в Болгарии, день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия – в православном календаре. Тимофей Грядочник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июня.
- День работников гражданской авиации – отмечается в Азербайджане.
- День Христо Ботева – Болгария чествует борцов за свободу в борьбе против османских поработителей.
- День республики – празднуется в Италии.
- День здорового питания – отмечается в России.
2 июня православная церковь отмечает день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия, а также благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского.
В народе 2 июня почитается Тимофей Грядочник. В этот период особое внимание уделялось огурцам.
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Приметы на 2 июня
- Если много шишек на елках, то и огурцы хорошо уродятся.
- Если на Тимофея посадить огурцы – к богатому урожаю.
- Нельзя, чтобы кто-то чужой видел посадку огурцов, чтобы не сглазил.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1537 – Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил предавать их рабству.
- 1652 – произошла Битва под Батогом в ходе восстания Богдана Хмельницкого.
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- 1842 – вышел в свет первый том романа Николая Гоголя "Мертвые души".
- 1857 – запатентована швейная машинка.
- 1891 – в футболе введено пенальти.
- 1953 – коронация Елизаветы II, королевы Великобритании.
- 1740 – Маркиз де Сад, французский писатель и философ, основоположник садизма.
- 1743 – Алессандро Калиостро, итальянский астролог, мистик, авантюрист.
- 1755 – Иван Акимов, российский живописец.
- 1840 – Томас Харди, английский писатель.
- 1919 – Юрий Тимошенко, украинский актер, известный ролью Тарапуньки.
- 1932 – Ярослав Голованов, советский журналист, писатель, популяризатор науки.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
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