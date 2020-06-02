2 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 июня в истории

Какой сегодня праздник, 2 июня? День работников гражданской авиации – в Азербайджане, День республики – в Италии, День Христо Ботева – в Болгарии, день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия – в православном календаре. Тимофей Грядочник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июня.

2 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

День работников гражданской авиации – отмечается в Азербайджане.

– отмечается в Азербайджане. День Христо Ботева – Болгария чествует борцов за свободу в борьбе против османских поработителей.

– Болгария чествует борцов за свободу в борьбе против османских поработителей. День республики – празднуется в Италии.

– празднуется в Италии. День здорового питания – отмечается в России.

Какой сегодня праздник

2 июня православная церковь отмечает день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия, а также благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского.

В народе 2 июня почитается Тимофей Грядочник. В этот период особое внимание уделялось огурцам.

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Приметы на 2 июня

Если много шишек на елках, то и огурцы хорошо уродятся.

Если на Тимофея посадить огурцы – к богатому урожаю.

Нельзя, чтобы кто-то чужой видел посадку огурцов, чтобы не сглазил.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1537 – Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил предавать их рабству.

1652 – произошла Битва под Батогом в ходе восстания Богдана Хмельницкого.

1842 – вышел в свет первый том романа Николая Гоголя "Мертвые души".

1857 – запатентована швейная машинка.

1891 – в футболе введено пенальти.

1953 – коронация Елизаветы II, королевы Великобритании.

Кто родился 2 июня

1740 – Маркиз де Сад, французский писатель и философ, основоположник садизма.

1743 – Алессандро Калиостро, итальянский астролог, мистик, авантюрист.

1755 – Иван Акимов, российский живописец.

1840 – Томас Харди, английский писатель.

1919 – Юрий Тимошенко, украинский актер, известный ролью Тарапуньки.

1932 – Ярослав Голованов, советский журналист, писатель, популяризатор науки.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

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