2 марта: что нельзя делать в праздник

Узнайте о главных праздниках и событиях 2 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 2 марта.

Ранее мы писали о выходных дней на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.

Сегодня 61-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 304 дня.

Какой праздник 2 марта

В православной церкви 2 марта почитают память святого Феодора Тирона и святой Мариамны. При жизни эти люди отличались добротой и благочестия, но впоследствии их образы трансформировались в негативных персонажей и стали частью славянской мифологии. Например, Феодор Тирон предстала в облике тирана, который в какой-то момент раскаялся и стал помогать людям. Феодора Тирону молятся в защите от разбойников, злых людей и преступников, пишет Meridian.

Что можно, а что нельзя делать в День Федора 2 марта

В народе считают, что если помолиться в этот день святому Феодору Тирону о пропавших людях или вещах, то вскоре они найдутся. Также говорят, что 2 марта нельзя смотреть на вечернее небо, иначе увидишь падающую звезду, что предвещает тяжелую болезнь и смерть.

Интересные события в истории 2 марта

В 1923 году в США вышел первый номер журнала "Time".

В 1949-м закончился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара.

В 1993 году была основана Академия медицинских наук Украины.

Кто родился 2 марта

В 1316 году родился Роберт II (Роберт Стюарт), король Шотландии (1371-90 гг.), первый монарх из династии Стюартов.

В 1760 году родился Демулен, французский журналист, активный участник Великой французской революции.

В 1793 году родился Сэм Хьюстон, американский политический деятель, первый президент Республики Техас (1836-39, 1841-45 гг.).

В 1810 году родился Лев XIII (Винченцо Джоакино Печчи), 256-й папа римский (с 1878 г..) автор 88 энциклик.

В 1824 году родился Бедржих Сметана, чешский композитор, дирижер, пианист, основоположник чешской оперы ("Проданная невеста", "Далибор").

В 1859 году родился Шолом-Алейхем (Шолом Нохумович Рабинович), еврейский писатель ("Сендер Бланк и его семейка", "Тевье-молочник", "Блуждающие звезды") проживал в Украине и США.

В 1882 году родился Архип Тесленко, украинский писатель ("Патриоты").

В 1930 году родился Сергей Ковалев, российский политический деятель, правозащитник, соратник академика Сахарова.

В 1931 году родился Михаил Горбачев, советский политический деятель и единственный в истории Президент СССР.

В 1936 году родилась Ия Саввина, российская киноактриса ("Гараж", "История Аси Клячкина", "Служили два товарища").

В 1942 году родился Джон Ирвинг, американский писатель ("Правила дома Сидра").

В 1962 году родился Джон (Фрэнсис) Бон Джови (Бонжови), американский рок-певец ("Bon Jovi"), композитор, актер.

В 1968 году родился Дэниел Крейг, английский актер ("Казино Рояль", "Квант милосердия", "Девушка с татуировкой дракона", "007: Координаты" Скайфолл").

В 1976 году родился Даниил Страхов, российский актер ("Бедная Настя", "Исаев").

Напомним, ранее мы писали о 1 марта: какой праздник и чей День ангела.