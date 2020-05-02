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2 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 мая в истории

Инна Петрова
Сегодня, 08:00

Какой сегодня праздник, 2 мая? Всемирный день тунца и День астрономии. Это 122-й день года по григорианскому календарю. Именинники – Антонин, Георгий (Юрий, Егор), Иван, Никифор, Пафнутий, Христофор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 мая.

2 мая – День астрономии
2 мая – День астрономии
Фото: Pixabay

  • День астрономии отмечается два раза в год: весной и осенью. Весенний День астрономии обычно приходится на субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Старт Дню астрономии был дан в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д.Бергер решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках.
  • Всемирный день тунца был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2016 года, с целью повышения осведомленности населения нашей планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции, и об экономических и социальных преимуществах устойчивого управления тунцовыми запасами. Соавторами проекта данной резолюции стали 93 государства.

Какой сегодня праздник 2 мая

2 мая по народному календарю – день Ивана Ветхопещерника. В этот день чтят память преподобного Иоанна Палеолаврита, известного своим благочестием и аскетизмом. Ему молятся о защите близких людей.

Приметы на 2 мая

  • Если день дождливый, небо затянуто облаками – в июне будет сухо и солнечно.
  • Если сегодня теплый день – в конце мая ожидается прохладная погода.
  • Если дикие утки начали вить гнезда вблизи водоемов – лето может быть сухим. Если подальше от берегов рек — дождливым.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1312 – имущество ордена тамплиеров передали другой христианской организации – госпитальерам (иоаннитам). Такое решение принял в этот день Папа Римский Климент V.
  • 1509 – день основания Сан-Хуана, который сейчас является столицей Пуэрто-Рико и его крупнейшим городом. Это также самый старый город в Соединенных Штатах Америки из основанных европейцами (в данном случае — испанскими колонистами).
  • 1563 – Иван Федоров приступил к работе над "Апостолом" — первой в русском царстве датированной печатной книгой.
  • 1892 – в Киеве запустили первый трамвай на электрическом ходу.
  • 1945 – генерал Гельмут Вейдлинг, который руководил обороной Берлина и был последним его комендантом, подписал приказ о капитуляции германской столицы.
  • 1963 – начало восхождения группы The Beatles на музыкальный Олимп. В этот день на первое место в британском хит-параде попала песня ливерпульской четверки "From Me to You".
  • 1980 – Папа Римский Иоанн Павел II начал первый в истории Ватикана визит в Африку. Первым пунктом назначения была Киншаса, столица Заира.
  • 1989 – в этот день Венгрия начала разбирать забор из колючей проволоки, установленный на границе с Австрией. Его длина составляла больше 200 километров.
  • 1997 – премьер-министром Великобритании стал Тони Блэр, представитель лейбористов. Находился на этой должности 10 лет – больше, чем другие его однопартийцы.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Кто родился 2 мая

  • 1660 – Алессандро Скарлатти, итальянский композитор, один из основателей неаполитанской оперной школы.
  • 1729 – Екатерина II (София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская), российская императрица с 1762 по 1796 год.
  • 1859 – Джером Клапка Джером, английский писатель, автор известных юмористических произведений "Трое в лодке, не считая собаки", "Трое на четырех колесах", а также многочисленных рассказов.
  • 1892 – Манфред фон Рихтгофен, немецкий летчик, также известный как "Красный барон". В годы Первой мировой войны сбил 80 самолетов.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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