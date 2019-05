2 мая: какой праздник, приметы и что нельзя делать

Народные приметы 2 мая указывают, какая погода будет летом Фото: Pixabay

2 мая – это 122-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 243 дня. Именинники – Антонин, Георгий (Юрий, Егор), Иван, Никифор, Пафнутий, Христофор.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 2 мая 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 мая.

Какой праздник 2 мая и народные приметы этого дня

2 мая по народному календарю – день Ивана Ветхопещерника. В этот день чтят память преподобного Иоанна Палеолаврита, известного своим благочестием и аскетизмом. Ему молятся о защите близких людей.

Народные приметы 2 мая указывают, какая погода будет летом.

Если день дождливый, небо затянуто облаками – в июне будет сухо и солнечно.

Если сегодня теплый день – в конце мая ожидается прохладная погода.

Если дикие утки начали вить гнезда вблизи водоемов – лето может быть сухим. Если подальше от берегов рек — дождливым.

Исторические и важные события 2 мая

1312 – имущество ордена тамплиеров передали другой христианской организации – госпитальерам (иоаннитам). Такое решение принял сегодня Папа Римский Климент V.

1509 – день основания Сан-Хуана, который сейчас является столицей Пуэрто-Рико и его крупнейшим городом. Это также самый старый город в Соединенных Штатах Америки из основанных европейцами (в данном случае — испанскими колонистами).

1563 – Иван Федоров приступил к работе над "Апостолом" — первой в русском царстве датированной печатной книгой.

1892 – в Киеве запустили первый трамвай на электрическом ходу.

1945 – генерал Гельмут Вейдлинг, который руководил обороной Берлина и был последним его комендантом, подписал приказ о капитуляции германской столицы.

1963 – начало восхождения группы The Beatles на музыкальный Олимп. В этот день на первое место в британском хит-параде попала песня ливерпульской четверки "From Me to You".

1980 – Папа Римский Иоанн Павел II начал первый в истории Ватикана визит в Африку. Первым пунктом назначения была Киншаса, столица Заира.

1989 – в этот день Венгрия начала разбирать забор из колючей проволоки, установленный на границе с Австрией. Его длина составляла больше 200 километров.

1997 – премьер-министром Великобритании стал Тони Блэр, представитель лейбористов. Находился на этой должности 10 лет – больше, чем другие его однопартийцы.

Кто родился 2 мая

1660 – Алессандро Скарлатти, итальянский композитор, один из основателей неаполитанской оперной школы.

1729 – Екатерина II (София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская), российская императрица с 1762 по 1796 год.

1859 – Джером Клапка Джером, английский писатель, автор известных юмористических произведений "Трое в лодке, не считая собаки", "Трое на четырех колесах", а также многочисленных рассказов.

1892 – Манфред фон Рихтгофен, немецкий летчик, также известный как "Красный барон". В годы Первой мировой войны сбил 80 самолетов.

