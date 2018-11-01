2 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 ноября в истории

Что нельзя делать 2 ноября. Фото: pixabay

2 ноября - 306-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 59 дней. Именины - Артемий, Валерий, Дмитрий, Иван, Клавдия, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Феликс.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 2 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 ноября.

Какой православный праздник 2 ноября – что нельзя делать

2 ноября в церкви почитают память святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и известен как христианский святой. Предание гласит, что сам Артемий изначально был военачальником во время правления императора Константина Великого. Усердной службой он заслужил должность наместника Египта. Вскоре после смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который инициировал сильные гонения в отношении сторонников христианской веры.

Народные приметы на 2 ноября

Волки близко к деревне воют – к голодной зиме и недородному лету.

На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше.

Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает.

По уграм деревья в лесу покрыты обильным кружаком (инеем) – к неурожаю.

Пороша всегда в безветрие ложится.

Если волки на Артемия воют – к морозам. Если волки воют стаями – к голоду.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 ноября

В 1903 вышел первый номер английской газеты The Daily Mirror.

1914 – Первая мировая война: Россия объявила войну Турции.

1920 – в США на президентских выборах победу одержал республиканец Уоррен Г. Гардинг.

1938 – Венгрия аннексировала Южную Словакию.

1948 – На президентских выборах в США победил демократ Гарри Трумэн.

1988 - "червь", запущенный студентом Робертом Моррисом, впервые обнаружен в Массачусетском технологическом институте. Вирус поразил компьютерную сеть ARPANET.

Кто родился 2 ноября

В 1734 родился Даниэль Бун, американский охотник-первопроходец.

1847 – Жорж Сорель, французский социальный философ.

1893 - Елена Булгакова, третья жена писателя М. А. Булгакова, хранительница его литературного наследия.

1938 – София Греческая, королева Испании.

1966 – Дэвид Швиммер, американский актер и кинорежиссер.

Напомним, Сегодня.Lifestyle выяснял, откуда появился праздник Хэллоуин, который мы отмечали в ночь с 31 октября на 1 ноября.