2 ноября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 ноября в истории

2 ноября отмечаем Дмитриевскую поминальную субботу Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

2 ноября – 306-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 59 дней. Именинники – Артем (Артемий), Герасим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел и Петр. Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Всемирный день мужчин, в Бразилии отмечают День памяти, в Израиле – День Декларации Бальфура. Православные украинцы отмечают Дмитриевскую поминальную субботу.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 2 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 ноября.

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Какой праздник 2 ноября, как провести день

2 ноября по народному календарю – день Артемия. Люди молились святому о защите от болезней и квасили в этот день капусту. Существовало интересное поверье, по которому ребенок, родившийся 2 ноября, был близок к лесных животным и понимал язык зверей. Считалось, что такие люди находятся под защитой матери-волчицы.

Народные приметы на 2 ноября

Волки на Артемия воют – к морозу.

Снег выпал на сухую землю – к потеплению.

Лиственница сбросила ветки – скоро пойдет снег.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 ноября

1833 – Николай I подписал приказ об учреждении Киевского университета.

1894 – последний российский император Николай II вступил на престол.

1927 – в Ленинграде сооружен самый большой закрытый бассейн в Советском Союзе.

1938 – первым женщинам присвоено звание Героя Советского Союза.

1959 – благодаря хоккейному вратарю Жаку Планту, маска стала обязательным атрибутом экипировки хоккейного вратаря.

1988 – появился первый компьютерный вирус.

1991 – Варфоломей I стал Вселенским Патриархом (Константинопольским).

2000 – в лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез еще 16 сентября.

Кто родился 2 ноября

69 до н.е. – правительница Египта Клеопатра.

1699 – французский художник реалист Жан Батист Симеон Шарден.

1752 – сын последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского, граф, меценат Андрей Разумовский.

1755 – королева Франции Мария Антуанетта.

1893 – третья жена писателя Михаила Булгакова, прототип Маргариты Елена Булгакова.

1902 – украинский математик, электротехник, разработчик первых советских ЭВМ Сергей Лебедев.

1932 – выдающийся американский скульптор Ричард Серра.

1973 – украинская спортсменка, серебряная призерка Олимпийских игр Дина Мифтахутдинова.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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