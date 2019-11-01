Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

2 ноября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
2 ноября отмечаем Дмитриевскую поминальную субботу Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
2 ноября отмечаем Дмитриевскую поминальную субботу
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

2 ноября – 306-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 59 дней. Именинники – Артем (Артемий), Герасим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел и Петр. Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Всемирный день мужчин, в Бразилии отмечают День памяти, в Израиле – День Декларации Бальфура. Православные украинцы отмечают Дмитриевскую поминальную субботу.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 2 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 2 ноября, как провести день

2 ноября по народному календарю – день Артемия. Люди молились святому о защите от болезней и квасили в этот день капусту. Существовало интересное поверье, по которому ребенок, родившийся 2 ноября, был близок к лесных животным и понимал язык зверей. Считалось, что такие люди находятся под защитой матери-волчицы.

Народные приметы на 2 ноября

  • Волки на Артемия воют – к морозу.
  • Снег выпал на сухую землю – к потеплению.
  • Лиственница сбросила ветки – скоро пойдет снег.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 ноября

  • 1833 – Николай I подписал приказ об учреждении Киевского университета.
  • 1894 – последний российский император Николай II вступил на престол.
  • 1927 – в Ленинграде сооружен самый большой закрытый бассейн в Советском Союзе.
  • 1938 – первым женщинам присвоено звание Героя Советского Союза.
  • 1959 – благодаря хоккейному вратарю Жаку Планту, маска стала обязательным атрибутом экипировки хоккейного вратаря.
  • 1988 – появился первый компьютерный вирус.
  • 1991 – Варфоломей I стал Вселенским Патриархом (Константинопольским).
  • 2000 – в лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез еще 16 сентября.

Кто родился 2 ноября

  • 69 до н.е. – правительница Египта Клеопатра.
  • 1699 – французский художник реалист Жан Батист Симеон Шарден.
  • 1752 – сын последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского, граф, меценат Андрей Разумовский.
  • 1755 – королева Франции Мария Антуанетта.
  • 1893 – третья жена писателя Михаила Булгакова, прототип Маргариты Елена Булгакова.
  • 1902 – украинский математик, электротехник, разработчик первых советских ЭВМ Сергей Лебедев.
  • 1932 – выдающийся американский скульптор Ричард Серра.
  • 1973 – украинская спортсменка, серебряная призерка Олимпийских игр Дина Мифтахутдинова.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине День Черного моря: 10 интересных фактов, о которых вы не знали Стало известно, когда в Киеве начнут устанавливать елку Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники
видео праздники приметы поминальные дни этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
"Вагітна" Ані Лорак ледь не впала зі сцени, фанати перелякані

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Events

Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине

Сегодня, 09:18Fun

Муж снял на видео доказательства измены жены: "Покажу твоей матери"

Вчера, 16:47Шоу-бизнес

"Похорошел после женитьбы": Потап поделился снимком с Настей Каменских на отдыхе

Вчера, 12:02Fun

Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручную кладь

Вчера, 09:56Fun

31 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

"Не помню себя такой": Слава Каминская показала себя до пластики

30 октябряEvents

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

30 октябряFun

30 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 октябряТехно

Xiaomi Mi Note 10 первым в мире получит 108 МП фотокамеру

30 октябряШоу-бизнес

"Три месяца не могли поставить диагноз": Маша Ефросинина о болезни 15-летней дочери

30 октябряFun

Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки

30 октябряEvents

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

30 октябряШоу-бизнес

Официальное заявление: Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла

30 октябряШоу-бизнес

"Я влюблена": откровенное признание Натальи Могилевской о личной жизни

30 октябряПсихология

Когда ничего не получается: восемь правил, которые должен знать каждый

29 октябряШоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Новости партнеров

Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
7 случаев, когда лучше промолчать
7 случаев, когда лучше промолчать
Идеальный цвет для кухни: самые лучшие комбинации
Идеальный цвет для кухни: самые лучшие комбинации
Как убрать бока: 7 эффективных упражнений
Как убрать бока: 7 эффективных упражнений
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Ошибки в прихожей, которые нельзя пропускать
Ошибки в прихожей, которые нельзя пропускать