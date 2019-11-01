2 ноября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 ноября в истории
2 ноября – 306-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 59 дней. Именинники – Артем (Артемий), Герасим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел и Петр. Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Всемирный день мужчин, в Бразилии отмечают День памяти, в Израиле – День Декларации Бальфура. Православные украинцы отмечают Дмитриевскую поминальную субботу.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 2 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 ноября.
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2 ноября по народному календарю – день Артемия. Люди молились святому о защите от болезней и квасили в этот день капусту. Существовало интересное поверье, по которому ребенок, родившийся 2 ноября, был близок к лесных животным и понимал язык зверей. Считалось, что такие люди находятся под защитой матери-волчицы.
- Волки на Артемия воют – к морозу.
- Снег выпал на сухую землю – к потеплению.
- Лиственница сбросила ветки – скоро пойдет снег.
- 1833 – Николай I подписал приказ об учреждении Киевского университета.
- 1894 – последний российский император Николай II вступил на престол.
- 1927 – в Ленинграде сооружен самый большой закрытый бассейн в Советском Союзе.
- 1938 – первым женщинам присвоено звание Героя Советского Союза.
- 1959 – благодаря хоккейному вратарю Жаку Планту, маска стала обязательным атрибутом экипировки хоккейного вратаря.
- 1988 – появился первый компьютерный вирус.
- 1991 – Варфоломей I стал Вселенским Патриархом (Константинопольским).
- 2000 – в лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез еще 16 сентября.
- 69 до н.е. – правительница Египта Клеопатра.
- 1699 – французский художник реалист Жан Батист Симеон Шарден.
- 1752 – сын последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского, граф, меценат Андрей Разумовский.
- 1755 – королева Франции Мария Антуанетта.
- 1893 – третья жена писателя Михаила Булгакова, прототип Маргариты Елена Булгакова.
- 1902 – украинский математик, электротехник, разработчик первых советских ЭВМ Сергей Лебедев.
- 1932 – выдающийся американский скульптор Ричард Серра.
- 1973 – украинская спортсменка, серебряная призерка Олимпийских игр Дина Мифтахутдинова.
Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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