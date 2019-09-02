2 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 сентября в истории

2 сентября отмечаем день Самуила Фото: Pixabay

Сегодня, 2 сентября, 245-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 120 дней. Именинники – Мемнон, Самуил, Север. В Украине сегодня отмечают День нотариата. Праздник был учрежден в 2010 году, согласно Указу Президента Украины.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 2 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 сентября.

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2 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – День Самуила, который считался покровителем мужчин. Поэтому 2 сентября хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу. Также у Самуила просили о хорошей погоде зимой и о богатом урожае в следующем году. Именно в это время было много грибов, поэтому крестьяне отправлялись в лес их собирать.

Приметы на 2 сентября:

много желудей на Самуила – зима будет холодной.

рябина уродила обильно – зима будет лютой и снежной.

журавли летят высоко – к теплой осени.

2 сентября: важные и интересные события в Украине и мире

1666 – Большой лондонский пожар уничтожил две трети города.

1789 – в США основано министерство финансов.

1794 – на Черноморском побережье началось строительства города Одессы.

1831 – вышла в свет первая часть произведения Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки".

1889 – морской порт заработал в Мариуполе.

1945 — был подписан акт капитуляции Японской империи во Второй мировой войне.

1985 – легендарный лайнер "Титаник" нашли у берегов Ньюфаундленда.

1990 – в Тирасполе было провозглашено Приднестровской Молдавской Республике, которая через год объявила полную независимость от Молдовы.

2000 – впервые введен прототип вакцины против СПИДа.

2015 – в Украине создана Национальный полицию.

2 сентября родились

1811 – украинский поэт Иван Вагилевич.

1854 – изобретатель бездымного пороха, французский инженер Пьер Вьел.

1891 – украински поэт Павел Филиппович.

1908 – автор первого электротермического ракетного двигателя Валентин Глушко, чьим именем в 1994 году был назван кратер на видимой стороне Луны.

1926 – российский актер Евгений Леонов.

1964 – американский актер Киану Ривз.

1965 – боксер-профессионал в супертяжелом весе Леннокс Льюис.

1967 – украинский актер Остап Ступка.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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