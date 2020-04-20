20 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 апреля в истории

Какой сегодня праздник 20 апреля 2020 года? День китайского языка в ООН, Жам эн-Нессим в Египте. Сегодняшние именинники – Акулина, Георгий, Даниил, Егор, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 апреля.

20 апреля – День китайского языка в ООН Фото: Pexels

День китайского языка был учрежден в 2010 году. С этим предложением выступил департамент ООН. Целью языковых дней ООН является поощрение многоязычия и культурного разнообразия, а также обеспечение равных возможностей для использования всех шести официальных языков в рамках системы Организации.

был учрежден в 2010 году. С этим предложением выступил департамент ООН. Целью языковых дней ООН является поощрение многоязычия и культурного разнообразия, а также обеспечение равных возможностей для использования всех шести официальных языков в рамках системы Организации. Жам эн-Нессим – праздник весны и начала сельскохозяйственных работ в Египте. Его празднуют по всей территории страны в первый понедельник после православной Пасхи.

Какой праздник 20 апреля: что нельзя делать

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского, отмечаемый 20 апреля, посвящен монаху, который с самых юных лет посвятил свою жизнь служению Богу и всем людским добродетелям. Всю жизнь преподобный Георгий был образцом целомудрия и чистоты, летописцы сравнивали его жизнь с жизнью ангела. Он имел дар чудотворения, благодаря которому исцелял многие болезни, в том числе и считавшиеся неизлечимыми.

20 апреля православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины. В этот день, согласно приметам предков, нельзя засорять водоемы, нельзя выяснять отношения на берегу речки или озера.

Приметы на 20 апреля:

Если ударит мороз и будет солнечно, то это предвещает хороший урожай хлеба и гречихи.

Если ночь была звездной, то это к хорошему урожаю грибов и ягод.

Если в этот день дождливо, будет много калины, а вот зерна – не очень.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные события в истории 20 апреля

1917 — Первый полёт первого дирижабля ВМС США DN-1 (или А-1).

1920 — Начало VII Олимпийских игр, проводимых в Антверпене (Бельгия).

1935 — На американском радио появился первый в мире хит-парад.

1940 — В США продемонстрирован первый электронный микроскоп.

1998 — Фирма Intel анонсировала процессор Pentuim II Xeon.

Кто родился 20 апреля

1901 — Мишель Лейрис (ум. 1990), французский поэт и эссеист.

1918 — Кай Сигбан (ум. 2007), шведский физик, лауреат Нобелевской премии.

1949 — Вероника А. Картрайт, британская актриса, обладательница премии "Сатурн" ("Чужой"), Джессика Лэнг, американская киноактриса, обладательница двух "Оскаров".

1985 — Брент Сибрук, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2010), обладатель Кубка Стэнли.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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