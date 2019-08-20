20 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 августа в истории

Сегодня отмечаем день Марины-Пимены Фото: Pixabay

Сегодня, 20 августа, 232-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 133 дня. Именинники – Митрофан. В Венгрии празднуют День основателя Венгерского государства Святого Иштвана, в Сенегале – День независимости, в Марокко – День революции, в Эстонии – День восстановления независимости, а на Тайване отмечают День любви.

"Сегодня" пишет, какой праздник отмечают украинцы 20 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 августа.

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20 августа: какой сегодня праздник и как провести этот день

По народному календарю 20 августа – день Марины-Пимены. Приходило время окончательно прощаться с летом и встречать осень. В знак этого прощание крестьяне пекли сладкие пироги с малиной, ведь 20 августа как раз заканчивали сбор ее урожая. Также на Марину-Пимену начинало желтеть листья и нужно было начинать работы по посеву озимой пшеницы.

Приметы на 20 августа

Аисты собираются улетать 20 августа – к холодной осени.

Зима будет теплой, если на дубах много желудей.

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро – ожидаем хорошей погоды.

20 августа: интересные и важные события в истории

1619 – первые чернокожие рабы были доставлены в Америку.

1627 – напечатан первый словарь украинского языка авторства Памвы Беринди.

1741 – русский мореплаватель Витус Беринг открыл Аляску.

1868 – Америка провозгласила официальное окончание войны между Севером и Югом.

1896 – в Киеве освятили собор святого Владимира.

1896 – в Соединенных Штатах Америки запатентовали телефон с наборным диском.

1980 – итальянский альпинист Райнхольд Месснер стал первым человеком, который в одиночку покорила Эверест без кислородной маски.

1925 – основан Шевченковский национальный заповедник в Каневе.

1991 – Эстония объявила о выходе из Советского Союза.

Кто родился 20 августа

1827 – австрийский композитор Йозеф Штраус.

1847 – польский писатель Болеслав Прус.

1901 – итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии Сальваторе Квазимодо.

1939 – украинский писатель Валерий Шевчук.

1941 – бывший лидер Югославии Слободан Милошевич.

1971 – российский певец Стас Костюшкин.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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