20 августа: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 20 августа в истории

Сегодня – 20 августа. Фото: pixabay

Сегодня 232-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 133 дня. Именинники – Митрофан. В Венгрии празднуют День основателя Венгерского государства Святого Иштвана, в Сенегале – День независимости, в Марокко – День революции, в Эстонии – День восстановления независимости, а на Тайване отмечают День любви.

Интересные и важные события в истории 20 августа

В 1627 году вышел первый словарь украинского языка.

1896 год – в Киеве состоялось освящение кафедрального собора святого Владимира.

1896-й – в США запатентован телефон с наборным диском.

1925 год – основали Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко" (теперь – Шевченковский национальный заповедник в Каневе).

В 1980-м итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку и без использования дыхательной кислородной маски.

Кто родился 20 августа

1939 год – Валерий Шевчук, украинский писатель, шестидесятник.

В 1941 году родился Слободан Милошевич, бывший лидер Югославии.

20 августа 1971 родился Стас Костюшкин, российский певец, один из участников дуэта "Чай вдвоем".

Народные приметы на 20 августа

Аисты уже готовятся улетел на зимовку – осень, по приметам, будет холодной.

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро – ожидаем хорошей погоды.

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.

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