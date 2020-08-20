20 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 августа в истории
Какой сегодня праздник, 20 августа? Всемирный день комара, Всемирный день лени, День независимости – в Сенегале и Эстонии, День святого Иштвана – в Венгрии, День революции – в Марокко. Преподобного Пимена – в православном календаре. Марины-Пимены – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 августа.
- Всемирный день комара (World Mosquito Day) – день борьбы с этими насекомыми, переносящими малярию, установлен в память об открытии британского доктора Рональда Росса.
- Всемирный день лени ( World Laziness Day) – неофициальный праздник всех лентяев, а также людей, стремящихся бороться со стрессами и синдромом хронической усталости.
- День святого Стефана I Иштвана – Венгрия отмечает национальный праздник в честь основателя венгерского государства.
- День независимости отмечается в Сенегале и Эстонии.
- День революции короля и народа 20 августа празднует Марокко.
20 августа православная церковь почитает обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского, а также чтит память преподобного Пимена, преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона.
В народе 20 августа отмечается Марины-Пимены. В этот день на столе обязательным угощением были пироги с малиной, сбор которой уже шел на убыль.
Приметы на 20 августа
- на Пимены лето поворачивает к осени;
- аисты готовятся к отлету – к ранней осени;
- на Пимены-Марины – не ищи в лесу малины.
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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
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