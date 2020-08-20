20 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 августа в истории

Какой сегодня праздник, 20 августа? Всемирный день комара, Всемирный день лени, День независимости – в Сенегале и Эстонии, День святого Иштвана – в Венгрии, День революции – в Марокко. Преподобного Пимена – в православном календаре. Марины-Пимены – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 августа.

20 августа: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день комара (World Mosquito Day) – день борьбы с этими насекомыми, переносящими малярию, установлен в память об открытии британского доктора Рональда Росса.

– день борьбы с этими насекомыми, переносящими малярию, установлен в память об открытии британского доктора Рональда Росса. Всемирный день лени ( World Laziness Day) – неофициальный праздник всех лентяев, а также людей, стремящихся бороться со стрессами и синдромом хронической усталости.

– неофициальный праздник всех лентяев, а также людей, стремящихся бороться со стрессами и синдромом хронической усталости. День святого Стефана I Иштвана – Венгрия отмечает национальный праздник в честь основателя венгерского государства.

– Венгрия отмечает национальный праздник в честь основателя венгерского государства. День независимости отмечается в Сенегале и Эстонии.

отмечается в Сенегале и Эстонии. День революции короля и народа 20 августа празднует Марокко.

Какой сегодня праздник

20 августа православная церковь почитает обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского, а также чтит память преподобного Пимена, преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона.

В народе 20 августа отмечается Марины-Пимены. В этот день на столе обязательным угощением были пироги с малиной, сбор которой уже шел на убыль.

Приметы на 20 августа

на Пимены лето поворачивает к осени;

аисты готовятся к отлету – к ранней осени;

на Пимены-Марины – не ищи в лесу малины.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1634 – день рождения первого букваря.

1741 – первый русский мореплаватель Витус Беринг открыл Аляску.

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1794 – на территории Речи Посполитой началось восстание Костюшко.

1876 – геноцид армян в Турции.

1913 – в Киеве открылась Первая Всероссийская спортивная олимпиада.

1925 – гора Т. Шевченко в Каневе провозглашена государственным заповедником.

1953 – СССР объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.

Кто родился 20 августа

1827 – Йозеф Штраус, австрийский композитор, дирижер, сын Иоганна Штрауса.

1937 – Андрей Михалков-Кончаловский, советский и российский кинорежиссер, сценарист.

1939 – Валерий Шевчук, украинский писатель.

1953 – Владимир Вишневский, российский поэт, автор одностиший.

1974 – Эми Адамс, американская актриса.

1974 – Миша Коллинз, американский актер.

1992 – Деми Ловато, американская актриса, певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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