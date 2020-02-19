20 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 февраля в истории
20 февраля 2020 года – Всемирный день социальной справедливости. Православные христиане отмечают День Луки Элландского. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария и Юлиан.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 20 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 февраля.
- Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции от 26 ноября 2007 года.
20 февраля 2020 года чтят память преподобного Луки Элландского. Этот день считается особенным по той причине, что в храмах вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам.
20 февраля людям рекомендуется не делать плохих поступков, каяться в грехах и делать только добрые дела. Каждому стоит анализировать собственные мысли и действия, думать о том, как стать лучше и избавиться от недостатков.
Приметы на 20 февраля
- Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.
- Если солнце на закате окрашивается в красный цвет, лето будет прохладным.
Что нельзя делать 20 февраля
- Нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля – плохой знак.
- Не желательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности.
Что можно делать 20 февраля
- Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.
- В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.
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- 1649 – Богдан Хмельницкий начал переговоры с поляками об определении границ Запорожского войска.
- 1666 – основан Монреаль – один из крупнейших канадских городов.
- 1872 – в США запатентован электрический лифт.
- 1940 – впервые на экранах появилась знаменитая пара – Том и Джерри.
- 1998 – 15-летняя американка Тара Липински выиграла соревнования среди женщин по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Нагано, став самой молодой победительницей.
- 1759 – Иоганн Христиан Рейль, немецкий медик, физиолог, философ и педагог.
- 1802 – Шарль Огюст де Берио, бельгийский скрипач, композитор.
- 1888 – Василий Барвинский, украинский композитор, пианист, музыковед.
- 1897 – Айвен Олбрайт, американский живописец.
- 1902 – Энсел Адамс, американский фотограф, мастер пейзажной съемки.
- 1920 – Евгений Драгунов, советский конструктор стрелкового оружия.
- 1925 – Роберт Олтмен, американский режиссер, сценарист, продюсер. Единственный в США обладатель главных наград фестивалей большой тройки – "Золотой пальмовой ветви", "Золотого льва" и "Золотого медведя", один из крупнейших режиссеров Нового Голливуда.
- 1951 – Гордон Браун, 74-й премьер-министр Великобритании.
- 1963 – Чарльз Баркли, американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион.
- 1963 – Иэн Браун, британский музыкант, лидер группы The Stone Roses.
- 1967 – Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana.
- 1975 – Брайан Литтрелл, певец, участник группы Backstreet Boys.
- 1977 – Стефон Марбери, профессиональный баскетболист.
- 1988 – Рианна, барбадосская R&B-певица.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
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