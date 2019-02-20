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20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 февраля в православной церкви отмечается день Луки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Сегодня - 20 февраля
Сегодня - 20 февраля
Фото: Pixabay

Сегодня 51-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 314 дней. Именинники – Лука, Парфен. Всемирный день социальной справедливости, в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 20 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 февраля.

20 февраля: какой сегодня праздник

20 февраля в православной церкви отмечается день памяти преподобного Луки Елландского. В храмах сегодня вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам. В этот день люди старались не совершать плохих поступков, раскаиваться в грехах и делать только добрые дела. Анализировали собственные мысли и действия, думали о том, как стать лучше, избавиться от недостатков. Можно сказать, что 20 февраля – день своеобразного духовного очищения.

В народе День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих. Также несколько пирогов выносили за порог – чтобы умерших родственников покормить. День считался поминальным. Принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещать их могилы.

Приметы на 20 февраля, что нельзя делать

  • Если человек родился 20 февраля, он сможет понимать язык растений – так говорили в народе.
  • Нельзя играть свадьбу на Луку – это поминальный день. Поэтому, заключение брака 20 февраля – по приметам, плохой знак.
  • Нельзя женщинам носить платья зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности февраля можно лечить сердечные недуги.
  • Чем большую милостыню подашь, тем больше потом получишь.
  • Если солнце на закате окрашивается в красный цвет, лето будет прохладным.
  • Ветер в полдень сулит хороший урожай зерновых культур в текущем году.
  • Облака окрашены в синий цвет – погода будет теплой.
  • Красный закат – ждите порывистого ветра и сырого лета.

События в Украине и мире 20 февраля

1666 – был основан Монреаль – одно из крупнейших канадских городов.

1808 – российский император Александр I объявил о разрыве дипломатических отношений со Швецией, что фактически означало начало русско-шведской войны 1808-1809 годов.

1872 – в США запатентован электрический лифт.

1877 – в Большом театре в Москве состоялась премьера балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

1940 – на экранах впервые появилась знаменитая пара – Том и Джерри.

1962 – через 10 месяцев после Юрия Гагарина Джон Гленн первым из американцев совершил полет в космос. На космическом корабле "Френдшип-7" он за четыре часа пятьдесят пять минут трижды облетел Землю.

Кто родился 20 февраля

1844 – Джошуа Слокам, канадский моряк, первым совершил одиночное кругосветное плавание (1895 год).

1951 – родился Гордон Браун, британский премьер-министр.

1966 – Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса ("Честная игра").

1967 – Курт Кобейн, американский рок-музыкант, певец (Nirvana: "Nevermind").

1985 – Юлия Волкова, российская поп-певица (группа "Тату").

Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle сообщает, будет ли выходной на 8 марта в Украине.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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