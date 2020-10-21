20 гениальных костюмов на Хэллоуин, чтобы разрядить напряженный 2020-й год (фото)
Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые необычные и оригинальные костюмы на праздник
31 октября, в канун Дня всех святых, будем отмечать Хэллоуин. В этом году из-за пандемии коронавируса праздник, очевидно, пройдет не с таким размахом, как раньше, но хорошие идеи для костюмов вам точно понадобятся.
Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые необычные и оригинальные костюмы на Хэллоуин. Среди них вы найдете что-то интересное и для себя.
1. Сексуальный Гэндальф
2. Коврик-самолет Аладдина
3. Жуткие твари
4. Люси из сериала "Я люблю Люси"
5. Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк на церемонии вручения награды American Music Awards-2001
6. Солдатики из мультсериала "История игрушек"
7. Поп-арт версия Бонни и Клайда
8. Черно-белые персонажи теле- и кинофильмов
9. Гигантская фрикаделька в миске со спагетти
10. Кэрри на выпускном вечере
11. Франклин и его воздушный змей
12. Королева Англии
13. Картошка фри
14. Патрик из "Губки Боба"
15. Негативный персонаж фильма "Дьявол носит Prada"
16. Шутливый Кевин Бэкон
17. Лампа на ноге из "Рождественской сказки"
18. Пациент из игры "Операция"
19. Дилофозавр из "Парка юрского периода"
20. Конфеты M&M
Напомним, ранее мы писали о самом лучшем макияже и прическах на Хэллоуин-2020.
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Все подробности в спецтеме Halloween-2020
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