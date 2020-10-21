20 гениальных костюмов на Хэллоуин, чтобы разрядить напряженный 2020-й год (фото)

Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые необычные и оригинальные костюмы на праздник

31 октября, в канун Дня всех святых, будем отмечать Хэллоуин. В этом году из-за пандемии коронавируса праздник, очевидно, пройдет не с таким размахом, как раньше, но хорошие идеи для костюмов вам точно понадобятся.

Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые необычные и оригинальные костюмы на Хэллоуин. Среди них вы найдете что-то интересное и для себя.

1. Сексуальный Гэндальф

Фото: Reddit / natashar4360

2. Коврик-самолет Аладдина

Фото: Reddit / natashar4360

3. Жуткие твари

Фото: Reddit / ladesigner

4. Люси из сериала "Я люблю Люси"

Фото: Reddit / kristen7988

5. Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк на церемонии вручения награды American Music Awards-2001

Фото: Reddit / mchillxo

6. Солдатики из мультсериала "История игрушек"

Фото: Reddit

7. Поп-арт версия Бонни и Клайда

Фото: Reddit / lmcol91

8. Черно-белые персонажи теле- и кинофильмов

Фото: Reddit / ladesigner

9. Гигантская фрикаделька в миске со спагетти

Фото: Reddit

10. Кэрри на выпускном вечере

Фото: Reddit / emmak

11. Франклин и его воздушный змей

Фото: Reddit / alliescott445

12. Королева Англии

Фото: Reddit / Georgina Jensen

13. Картошка фри

Фото: Reddit / Leigh Trainor

14. Патрик из "Губки Боба"

Фото: Reddit / christineb

15. Негативный персонаж фильма "Дьявол носит Prada"

Фото: Reddit / samuraifox

16. Шутливый Кевин Бэкон

Фото: Reddit / jahank3

17. Лампа на ноге из "Рождественской сказки"

Фото: Reddit / batgrrl13

18. Пациент из игры "Операция"

Фото: Reddit / BroadwayBelter

19. Дилофозавр из "Парка юрского периода"

Фото: Reddit / rsmisra1

20. Конфеты M&M

Фото: Reddit / alinefcnery

Напомним, ранее мы писали о самом лучшем макияже и прическах на Хэллоуин-2020.

Смотрите видео: как украинские звезды относятся к Хэллоуину

Также рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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