20 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 июля в истории

Какой сегодня праздник, 20 июля? Международный день шахмат, Международный день торта, День независимости – в Колумбии, День друга – в Аргентине и Бразилии, День моря – в Японии. Преподобной Евфросинии – в православном календаре. Авдотья Сеногнойка – в народном календаре. Именины празднуют: Герман, Евдокия, Евфросиния, Никон, Павел, Сергей, Фома.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 июля.

20 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день шахмат (International Chess Day) – праздник, целью которого является распространение и развитие этой интеллектуальной игры по всему миру.

– праздник, целью которого является распространение и развитие этой интеллектуальной игры по всему миру. Международный день торта (International Cake Day) – праздник был основан в 2009 году и посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами.

– праздник был основан в 2009 году и посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. День независимости – отмечает Колумбия.

– отмечает Колумбия. День мира и свободы – празднует Северный Кипр.

– празднует Северный Кипр. День друга – отмечается в Аргентине и Бразилии.

– отмечается в Аргентине и Бразилии. День моря Уме-но хи – в Японии празднуется день благодарности океану.

– в Японии празднуется день благодарности океану. День рождения наследного принца Хокона Магнуса – чествуется в Норвегии.

Какой сегодня праздник

20 июля в православной церкви отмечается день памяти преподобной Евфросинии, княжны Московской, преподобного Акакия Синайского, преподобного Фомы, Малеина. Празднование Влахернской иконы Божией Матери.

В народе 20 июля чествуются Авдотья Сеногнойка. Считается, что это период частых дождей, которые мешают заготовке сена. В полях начиналась жатва, а первый сноп освящали в церкви.

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Приметы на 20 июля

если на Авдотью идет дождь, будет мокро еще несколько недель.

на Авдотью сено гниет.

первые сжатые колосья на Авдотью придают силу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1877 – день рождения мультипликации.

1917 – зарегистрирована немецкая торговая марка BMW.

1924 – во Франции основана Международная шахматная федерация FIDE.

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1960 – впервые в истории главой правительства стала женщина (Сиримаво Бандаранаике, премьер-министр Шри-Ланки).

1969 – совершена первая в истории посадка на Луну американским космическим кораблем "Аполлон-11".

1976 – прошли первые исследования на Марсе.

Кто родился 20 июля

1304 – Франческо Петрарка, итальянский поэт.

1930 – Олег Анофриев, советский актер, режиссер, автор и исполнитель песен.

1940 – Давид Тухманов, советский композитор-песенник.

1941 – Людмила Чурсина, советская актриса театра и кино.

1947 – Карлос Сантана, американский гитарист, лидер группы Santana.

1980 – Жизель Бюндхен, бразильская супермодель, актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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