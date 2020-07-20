20 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 июля в истории
Какой сегодня праздник, 20 июля? Международный день шахмат, Международный день торта, День независимости – в Колумбии, День друга – в Аргентине и Бразилии, День моря – в Японии. Преподобной Евфросинии – в православном календаре. Авдотья Сеногнойка – в народном календаре. Именины празднуют: Герман, Евдокия, Евфросиния, Никон, Павел, Сергей, Фома.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 июля.
- Международный день шахмат (International Chess Day) – праздник, целью которого является распространение и развитие этой интеллектуальной игры по всему миру.
- Международный день торта (International Cake Day) – праздник был основан в 2009 году и посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами.
- День независимости – отмечает Колумбия.
- День мира и свободы – празднует Северный Кипр.
- День друга – отмечается в Аргентине и Бразилии.
- День моря Уме-но хи – в Японии празднуется день благодарности океану.
- День рождения наследного принца Хокона Магнуса – чествуется в Норвегии.
20 июля в православной церкви отмечается день памяти преподобной Евфросинии, княжны Московской, преподобного Акакия Синайского, преподобного Фомы, Малеина. Празднование Влахернской иконы Божией Матери.
В народе 20 июля чествуются Авдотья Сеногнойка. Считается, что это период частых дождей, которые мешают заготовке сена. В полях начиналась жатва, а первый сноп освящали в церкви.
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Приметы на 20 июля
- если на Авдотью идет дождь, будет мокро еще несколько недель.
- на Авдотью сено гниет.
- первые сжатые колосья на Авдотью придают силу.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1877 – день рождения мультипликации.
- 1917 – зарегистрирована немецкая торговая марка BMW.
- 1924 – во Франции основана Международная шахматная федерация FIDE.
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- 1960 – впервые в истории главой правительства стала женщина (Сиримаво Бандаранаике, премьер-министр Шри-Ланки).
- 1969 – совершена первая в истории посадка на Луну американским космическим кораблем "Аполлон-11".
- 1976 – прошли первые исследования на Марсе.
- 1304 – Франческо Петрарка, итальянский поэт.
- 1930 – Олег Анофриев, советский актер, режиссер, автор и исполнитель песен.
- 1940 – Давид Тухманов, советский композитор-песенник.
- 1941 – Людмила Чурсина, советская актриса театра и кино.
- 1947 – Карлос Сантана, американский гитарист, лидер группы Santana.
- 1980 – Жизель Бюндхен, бразильская супермодель, актриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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