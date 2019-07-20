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20 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02
20 июля день Авдотьи
20 июля день Авдотьи
Фото: Pixabay

Сегодня, 20 июля, 201-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остается 164 дня. Свои именины 20 июля празднуют – Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома. Сегодня отмечают Международный день шахмат, а также Международный день торта.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 20 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 июля.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

20 июля: какай сегодня праздник

В народе 20 июля чествуются Авдотья Сеногнойка. Считается, что в этот период идут частые дожди, которые мешают заготовке сена. В полях начиналась жатва, а первый сноп освящали в церкви. Главная примета дня: если на Авдотью идет дождь, будет мокро еще несколько недель.

В этот день можно начинать высаживать землянику и повторно засевать редис – считалось, что это следует сделать до 10 августа. 

Главные запреты 20 июля

  • Нельзя свататься, делать предложение пожениться/встречаться, гулять свадьбы. День преподобной Авдотьи неподходящий день для начала нового союза, поэтому если не хочешь постоянных проблем, ссор и выяснений отношений, лучше воздержись от принятия важных любовных решений в этот день.
  • Обманывать. Сегодня особенно грешно говорить неправду, скрывать что-то или клеветать. Безусловно, этот запрет действует в любой день, но, как считают верующие, врать в день Авдотьи чревато особенно неприятными последствиями.
  • Завидовать. В этот день, как в принципе и в другие дни, не стоит завидовать. Хотя в здоровой белой зависти нет ничего плохого, если она тебя мотивирует и заставляет добиваться новых вершин в карьере, досуге, семье и жизни в целом.

Важные события в истории 20 июля

1534 – в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство

1810 – провозглашено создание независимого латиноамериканского государства Колумбия

1877 – начало истории мультипликации

1940 – американский музыкальный журнал "Billboard" опубликовал первый список самых популярных песен

1969 – "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну

1976 – проведены первые исследования на поверхности Марса

2005 – в Канаде на общенациональном уровне вступил в силу закон об однополых браках.

Кто родился 20 июля

1304 – Франческо Петрарка, итальянский поэт, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса

1919 – Эдмунд Хиллари альпинист и первый покоритель Эвереста

1969 – Джош Ли Холлоуэй, американский актер

1980 – Жизель Бюндхен, бразильская супермодель

1988 – Джулианна Хаф, американская актриса.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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