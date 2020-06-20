20 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 июня в истории

Какой сегодня праздник, 20 июня? Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Международный день серфинга, Всемирный день Wi-Fi, Феодот Анкирский – в православном календаре, Федот Страж – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Тарас, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 июня.

20 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Всемирный день беженцев (World Refugee Day) – отмечается ежегодно с 2001 года под эгидой ООН и приурочен ко Дню африканских беженцев.

– отмечается ежегодно с 2001 года под эгидой ООН и приурочен ко Дню африканских беженцев. Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos) – был инициирован зоозащитниками мира с целью обратить внимание общественности на проблемы этих животных в неволе.

– был инициирован зоозащитниками мира с целью обратить внимание общественности на проблемы этих животных в неволе. Международный день серфинга ( International Surfing Day) – неофициальный экологический и спортивный праздник проводится ежегодно в третью субботу июня, начиная с 2005 года.

– неофициальный экологический и спортивный праздник проводится ежегодно в третью субботу июня, начиная с 2005 года. Всемирный день Wi-Fi (World Wi-Fi Day) – празднуют поклонники и пользователи беспроводного доступа к сети Интернет.

Какой сегодня праздник

20 июня в православной церкви чтится память священномученика Феодота Анкирского и праведного Павла Таганрогского.

В народе 20 июня чтится Федот Страж. Считалось, что в этот день можно смело купаться в водоемах, не боясь русалок.

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Приметы на 20 июня

Теплый день на Федота – к хорошему урожаю ржи.

Если идет дождь – урожай будет плохим.

Гроза на Федота – долго продлится ненастная погода.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1792 – Великая Французская революция.

1803 – впервые в России осуществлен полет на воздушном шаре.

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1840 – запатентован телеграф Сэмюэла Морзе.

1881 – в Российской Империи проведена первая линия телефонной связи.

1893 – открыта Главная палата мер и весов, основанная Дмитрием Менделеевым.

Кто родился 20 июня

1762 – Иван Глазунов, русский книгоиздатель.

1819 – Жак Оффенбах, французский композитор, основатель классической оперетты.

1927 – Вячеслав Котеночкин, советский режиссер, художник-мультипликатор.

1932 – Роберт Рождественский, советский поэт, автор песен.

1934 – Юрий Визбор, советский бард, актер, журналист.

1937 – Николай Дроздов, зоолог, автор и ведущий программы "В мире животных".

1949 – Лайонел Ричи, американский певец и музыкант.

1967 – Николь Кидман, австралийская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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