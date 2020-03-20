20 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 марта в истории

Какой сегодня праздник – 20 марта 2020 года? Международный день счастья, День Земли 2020 и Международный день астрологии. Именины сегодня празднуют: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай и Павел.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 20 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 марта.

Международный день счастья. Праздник, утвержденный резолюцией ООН, появился в 2012 году. Главная его цель – поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

20 марта – День Земли 2020 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

День Земли – международный праздник, утвержденный по инициативе ООН в 1971 году. В этот день в большинстве стран принято звонить в Колокол Мира, что является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов.

– международный праздник, утвержденный по инициативе ООН в 1971 году. В этот день в большинстве стран принято звонить в Колокол Мира, что является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов. Международный день астрологии. 20 марта – первый день астрологического года, а потому именно в этот день принято отмечать Международный день астрологии.

Какой праздник 20 марта: что нельзя делать

20 марта 2020 года почитается память великомученика Василия. В этот день поклоняются чудодейственной иконе "Споручница грешных". Иконе молятся об избавлении от болезни. Также 20 марта называют Василием Капельником, ведь именно сейчас наступают долгожданные оттепели, текут ручьи. Считается, что мрачная зима осталась позади, а природа просыпается ото сна.

Приметы на 20 марта

Сон, который приснится сегодня, – сбудется через 3 года.

С крыш капает вода – год будет очень плодородным.

Прилетели 20 марта птицы – ждите обильного урожая хлеба.

Похолодало к вечеру – ждите заморозков.

Прилетели 20 марта жаворонки – погода будет теплой. Если в этот день увидите зяблика – ждите похолодания.

Прилетели журавли – ждите поздней весны.

Ласточки над крышей свили гнездо – к несчастью.

Ласточка вьет гнездо на солнечной стороне – примета того, что лето будет ненастным.

Интересные и важные события в Украине и мире

1669 – Рада старшин запорожских казаков признала протекторат Турции над частью Правобережной Украины.

1792 – Национальная ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины.

1815 – Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Начало правления "ста дней".

1854 – в США основана республиканская партия.

1917 — украинский историк Михаил Грушевский избран председателем Центральной Рады.

1956 – провозглашение независимости Туниса от Франции.

1969 – в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирована женитьба Джона Леннона и Йоко Оно.

1992 – в Киеве прошла первая встреча лидеров СНГ.

2008 – США в честь пятой годовщины войны в Ираке прошли массовые протесты.

Кто родился 20 марта

1632 – Иван Мазепа, гетман Украины (1687-1708).

1944 – Эрвин Неэр, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 1991 года в области физиологии и медицины.

1950 – Уильям Херт, американский актер, обладатель "Оскара", "Парк Горького", "Поцелуй женщины-паука".

1950 – Карл Палмер, английский рок-музыкант (ударные в таких группах: The Crazy World of Arthur Brown, Atomic Rooster, Emerson, Lake and Palmer и Asia).

1958 – Холли Хантер, американская киноактриса, обладательница премии "Оскар", "Джеки", "Вершина озера", "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости".

1959 – Владимир Харченко, украинский художник, писатель, поэт "Человек идет по крыше".

1965 – Крис Уэдж, американский режиссер и мультипликатор "Гриффины", "Ледниковый период 2, 3, 4, 5".

1976 – Честер Беннингтон, американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise.

1984 – Фернандо Торрес, футболист сборной Испании, чемпион Европы и мира.

1989 – Ксавье Долан, канадский актер и кинорежиссер, обладатель гран-при Каннского кинофестиваля ("Я убил свою маму", "Воображаемая любовь", "Хорошие соседи", "Том на ферме").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться