20 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 ноября в истории
20 ноября – 324-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 41 день. Именинники – Богдан, Валериан, Валерий, Евгений, Елизавета, Кирилл, Федор. Всемирный день ребенка, День памяти трансгендеров посвящен людям, убитым на почве ксенофобии, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. В Мексике отмечают День революции, а в Аргентине – День национального суверенитета.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 20 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 ноября.
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Всемирный день ребенка отмечается с 1954 года. По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов – физически или умственно больны. В большинстве случаев смерти вызваны болезнями; другие – губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.
Кроме этого, 20 ноября отмечаем День педиатра. Этот праздник неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребенка, ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации государствам-членам ООН.
День памяти трансгендеров посвящен людям, убитым на почве ксенофобии. В этот день различные правозащитные, феминистические и ЛГБТ-организации во всем мире проводят демонстрации, лекции, семинары и траурные шествия со свечами. Цель мероприятий – привлечь внимание общества к тому, что трансгендерные люди страдают от насильственных преступлений гораздо чаще, чем многие другие меньшинства.
По народному календарю 20 ноября – день памяти святого Федора. Святой считался покровителем женского рукоделия, поэтому крестьянки 20 ноября начинали прясть, предварительно помолившись Федору.
Также крестьяне связывали святого Федора с зимней рыбалкой, ведь 20 ноября реки и озера уже окончательно замерзали, поэтому мужчины отправлялись ловить рыбу. Но при этом нужно было быть особенно осторожными, ведь лед на Федора еще достаточно тонкий.
Приметы на 20 октября
- Гололед 20 ноября – гололедица продержится еще долго.
- Обильные снегопады – к сильному паводку весной.
- Галки на Федора кричат неспокойно – в ближайшие дни будет снегопад.
- 1910 – начало Мексиканской революции.
- 1917 – ІІІ Универсал Украинской Центральной Рады провозгласил независимость УНР.
- 1979 – впервые больному переливается искусственная кровь.
- 1985 – выпущена Microsoft Windows 1.0.
- 1990 – арестован серийный убийца Андрей Чикатило. На его счету 53 убийства.
- 1998 – запуск первого модуля Международной космической станции (модуль "Заря").
- 2003 – в Антарктиде найдено лед возрастом 900 тысяч лет.
- 2004 – Шевченковский районный суд Киева отклонил представление Киевской городской государственной администрации об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Независимости с 21 по 23 ноября.
- 1925 – Майя Плисецкая, балерина.
- 1925 – Роберт Фрэнсис Кеннеди, брат 35-го президента США, сенатор, Генеральный прокурор США.
- 1927 – Михаил Ульянов, актер "Ворошиловский стрелок", "Антикиллер".
- 1942 – Джо Байден, избранный американский вице-президент.
- 1959 – Шон Янг, американская киноактриса "C.S.I.: Место преступления", "Бегущий по лезвию 2049".
- 1975 – Дэйви Хэвок, солист AFI.
- 1983 – Михаил Хома, украинский певец, солист группы "Дзидзьо".
- 1989 – Сергей Полунин, артист балета.
- 2000 – Конни Телбот, британская певица.
Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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