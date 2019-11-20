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20 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
20 ноября - день памяти святого Федора Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
20 ноября - день памяти святого Федора
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

20 ноября – 324-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 41 день. Именинники – Богдан, Валериан, Валерий, Евгений, Елизавета, Кирилл, Федор. Всемирный день ребенка, День памяти трансгендеров посвящен людям, убитым на почве ксенофобии, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. В Мексике отмечают День революции, а в Аргентине – День национального суверенитета.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 20 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Всемирный день ребенка отмечается с 1954 года. По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов – физически или умственно больны. В большинстве случаев смерти вызваны болезнями; другие – губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.

Кроме этого, 20 ноября отмечаем День педиатра. Этот праздник неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребенка, ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации государствам-членам ООН.

День памяти трансгендеров посвящен людям, убитым на почве ксенофобии. В этот день различные правозащитные, феминистические и ЛГБТ-организации во всем мире проводят демонстрации, лекции, семинары и траурные шествия со свечами. Цель мероприятий – привлечь внимание общества к тому, что трансгендерные люди страдают от насильственных преступлений гораздо чаще, чем многие другие меньшинства.

Какой праздник 20 ноября, как провести день

По народному календарю 20 ноября – день памяти святого Федора. Святой считался покровителем женского рукоделия, поэтому крестьянки 20 ноября начинали прясть, предварительно помолившись Федору.

Также крестьяне связывали святого Федора с зимней рыбалкой, ведь 20 ноября реки и озера уже окончательно замерзали, поэтому мужчины отправлялись ловить рыбу. Но при этом нужно было быть особенно осторожными, ведь лед на Федора еще достаточно тонкий.

Приметы на 20 октября

  • Гололед 20 ноября – гололедица продержится еще долго.
  • Обильные снегопады – к сильному паводку весной.
  • Галки на Федора кричат неспокойно – в ближайшие дни будет снегопад.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 ноября

  • 1910 – начало Мексиканской революции.
  • 1917 – ІІІ Универсал Украинской Центральной Рады провозгласил независимость УНР.
  • 1979 – впервые больному переливается искусственная кровь.
  • 1985 – выпущена Microsoft Windows 1.0.
  • 1990 – арестован серийный убийца Андрей Чикатило. На его счету 53 убийства.
  • 1998 – запуск первого модуля Международной космической станции (модуль "Заря").
  • 2003 – в Антарктиде найдено лед возрастом 900 тысяч лет.
  • 2004 – Шевченковский районный суд Киева отклонил представление Киевской городской государственной администрации об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Независимости с 21 по 23 ноября.

Кто родился 20 ноября

  • 1925 – Майя Плисецкая, балерина.
  • 1925 – Роберт Фрэнсис Кеннеди, брат 35-го президента США, сенатор, Генеральный прокурор США.
  • 1927 – Михаил Ульянов, актер "Ворошиловский стрелок", "Антикиллер".
  • 1942 – Джо Байден, избранный американский вице-президент.
  • 1959 – Шон Янг, американская киноактриса "C.S.I.: Место преступления", "Бегущий по лезвию 2049".
  • 1975 – Дэйви Хэвок, солист AFI.
  • 1983 – Михаил Хома, украинский певец, солист группы "Дзидзьо".
  • 1989 – Сергей Полунин, артист балета.
  • 2000 – Конни Телбот, британская певица.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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