20 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 ноября в истории

20 ноября - день памяти святого Федора Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

20 ноября – 324-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 41 день. Именинники – Богдан, Валериан, Валерий, Евгений, Елизавета, Кирилл, Федор. Всемирный день ребенка, День памяти трансгендеров посвящен людям, убитым на почве ксенофобии, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. В Мексике отмечают День революции, а в Аргентине – День национального суверенитета.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 20 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 ноября.

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Всемирный день ребенка отмечается с 1954 года. По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов – физически или умственно больны. В большинстве случаев смерти вызваны болезнями; другие – губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.

Кроме этого, 20 ноября отмечаем День педиатра. Этот праздник неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребенка, ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации государствам-членам ООН.

День памяти трансгендеров посвящен людям, убитым на почве ксенофобии. В этот день различные правозащитные, феминистические и ЛГБТ-организации во всем мире проводят демонстрации, лекции, семинары и траурные шествия со свечами. Цель мероприятий – привлечь внимание общества к тому, что трансгендерные люди страдают от насильственных преступлений гораздо чаще, чем многие другие меньшинства.

Какой праздник 20 ноября, как провести день

По народному календарю 20 ноября – день памяти святого Федора. Святой считался покровителем женского рукоделия, поэтому крестьянки 20 ноября начинали прясть, предварительно помолившись Федору.

Также крестьяне связывали святого Федора с зимней рыбалкой, ведь 20 ноября реки и озера уже окончательно замерзали, поэтому мужчины отправлялись ловить рыбу. Но при этом нужно было быть особенно осторожными, ведь лед на Федора еще достаточно тонкий.

Приметы на 20 октября

Гололед 20 ноября – гололедица продержится еще долго.

Обильные снегопады – к сильному паводку весной.

Галки на Федора кричат неспокойно – в ближайшие дни будет снегопад.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 ноября

1910 – начало Мексиканской революции.

1917 – ІІІ Универсал Украинской Центральной Рады провозгласил независимость УНР.

1979 – впервые больному переливается искусственная кровь.

1985 – выпущена Microsoft Windows 1.0.

1990 – арестован серийный убийца Андрей Чикатило. На его счету 53 убийства.

1998 – запуск первого модуля Международной космической станции (модуль "Заря").

2003 – в Антарктиде найдено лед возрастом 900 тысяч лет.

2004 – Шевченковский районный суд Киева отклонил представление Киевской городской государственной администрации об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Независимости с 21 по 23 ноября.

Кто родился 20 ноября

1925 – Майя Плисецкая, балерина.

1925 – Роберт Фрэнсис Кеннеди, брат 35-го президента США, сенатор, Генеральный прокурор США.

1927 – Михаил Ульянов, актер "Ворошиловский стрелок", "Антикиллер".

1942 – Джо Байден, избранный американский вице-президент.

1959 – Шон Янг, американская киноактриса "C.S.I.: Место преступления", "Бегущий по лезвию 2049".

1975 – Дэйви Хэвок, солист AFI.

1983 – Михаил Хома, украинский певец, солист группы "Дзидзьо".

1989 – Сергей Полунин, артист балета.

2000 – Конни Телбот, британская певица.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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