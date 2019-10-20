20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 октября в истории

20 октября отмечаем Международный день повара Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

20 октября 2019 года отмечаем Международный день повара, Международный день авиадиспетчера и Всеукраинского дня борьбы с заболеванием раком молочной железы. Именины – Аделина, Алина, Вакх, Евсевий, Кесарь, Леонтий, Марк, Мартиниан, Пелагея, Полихроний, Сергей, Юлиан.

День повара учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает восемь миллионов членов – представителей поварской профессии из разных стран. Также 20 октября отмечаем Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) – профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 20 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 октября.

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Какой праздник 20 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – Сергея Зимнего. Дни становятся короче, ночи длиннее, температура воздуха постепенно снижается. Существовал обычай, по которому 20 октября люди не садились за стол, пока не накормят скот. Также в этот день печь топить печь должен был самый младший член семьи – этот обряд обещал, что в течение всей зимы в доме должно быть тепло.

Женщины 20 октября умывались кислым молоком, чтобы сохранить свою красоту, а также – одевали новые платки, чтобы не болела голова.

Приметы на 20 октября

Снег 20 октября – зима будет ранней.

Солнечная погода на Сергея Зимнего означает, что тепло будет еще три недели.

Бледный месяц – ждите дождя.

20 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1818 – Англия и Америка установили границу по сорок девятой параллели между Канадой и США.

1868 – в Киеве создан первый частный банк.

1916 – в Севастополе взорвался линкор "Императрица Мария".

1918 – польские делегаты Львовского городского совета объявили о присоединении Львова к Польше.

1924 – в Харькове заработала первая в Украине радиостанция.

1944 – первый боевой вылет японских камикадзе.

1945 – женщины во Франции получили избирательное право.

1973 – королева Великобритании Елизавета II официально открыла помещение Сиднейской оперы.

1999 – найдены остатки замороженного мамонта.

Кто родился 20 октября

1854 – французский поэт-символист Артюр Рембо.

1891 – британский физик Джеймс Чедвик.

1925 – лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Арт Бухвальд.

1931 – российский кинорежиссер Игорь Масленников.

1949 – украинский легкоатлет, двукратный Олимпийский чемпион Валерий Борзов.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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