20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 октября в истории
20 октября 2019 года отмечаем Международный день повара, Международный день авиадиспетчера и Всеукраинского дня борьбы с заболеванием раком молочной железы. Именины – Аделина, Алина, Вакх, Евсевий, Кесарь, Леонтий, Марк, Мартиниан, Пелагея, Полихроний, Сергей, Юлиан.
День повара учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает восемь миллионов членов – представителей поварской профессии из разных стран. Также 20 октября отмечаем Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) – профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 20 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 октября.
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По народному календарю сегодня – Сергея Зимнего. Дни становятся короче, ночи длиннее, температура воздуха постепенно снижается. Существовал обычай, по которому 20 октября люди не садились за стол, пока не накормят скот. Также в этот день печь топить печь должен был самый младший член семьи – этот обряд обещал, что в течение всей зимы в доме должно быть тепло.
Женщины 20 октября умывались кислым молоком, чтобы сохранить свою красоту, а также – одевали новые платки, чтобы не болела голова.
Приметы на 20 октября
- Снег 20 октября – зима будет ранней.
- Солнечная погода на Сергея Зимнего означает, что тепло будет еще три недели.
- Бледный месяц – ждите дождя.
- 1818 – Англия и Америка установили границу по сорок девятой параллели между Канадой и США.
- 1868 – в Киеве создан первый частный банк.
- 1916 – в Севастополе взорвался линкор "Императрица Мария".
- 1918 – польские делегаты Львовского городского совета объявили о присоединении Львова к Польше.
- 1924 – в Харькове заработала первая в Украине радиостанция.
- 1944 – первый боевой вылет японских камикадзе.
- 1945 – женщины во Франции получили избирательное право.
- 1973 – королева Великобритании Елизавета II официально открыла помещение Сиднейской оперы.
- 1999 – найдены остатки замороженного мамонта.
- 1854 – французский поэт-символист Артюр Рембо.
- 1891 – британский физик Джеймс Чедвик.
- 1925 – лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Арт Бухвальд.
- 1931 – российский кинорежиссер Игорь Масленников.
- 1949 – украинский легкоатлет, двукратный Олимпийский чемпион Валерий Борзов.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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