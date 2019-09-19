20 сентября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 сентября в истории

20 сентября отмечаем Луков день Фото: Pixabay

20 сентября – это 263-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 102 дня. Именинники – Иван, Лука и Макар. Профессиональный праздник, День рекрутера 2019, отмечают сотрудники кадровых агентств, которые оказывают услуги по подбору кадров. В Венесуэле, Уругвае и Перу – День свободы выражения мнений. По народному календарю 20 сентября – Луков день.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 20 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 сентября.

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20 сентября: какой праздник и как провести этот день

20 сентября по народному календарю – Луков день. Начиная с этого дня, крестьяне приступали к сбору и торговле луком. Этот овощ считался лекарством от многих недугов, а также широко использовался в магических ритуалах, в частности, для снятия порчи и изготовление оберегов. Также в это время начиналось гулянье парней, ведь все полевые работы были уже завершены.

Приметы на 20 сентября

Шишки на деревьях закрылись – к дождю.

Журавли летят высоко – к холодной осени.

Много шелухи на луке – к суровой зиме.

20 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1792 – во Франции разрешены разводы.

1946 – открытие Каннского кинофестиваля.

1954 – скомпилирована и запущена первая программа, написанная на Fortran (первый язык программирования на высоком уровне).

1991 – создана Служба безопасности Украины.

1997 – Элтон Джон в пятый раз возглавил британский хит-парад со старой песней "Candle in the Wind", которую он посвятил памяти погибшей принцессы Дианы.

2002 – сход ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. В результате стихийного бедствия погиб Сергей Бодров и съемочная группа фильма "Связной".

2008 – открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.

Кто родился 20 сентября

1788 – мореплаватель, руководитель экспедиции, во время которой была открыта Антарктида, Фаддей Беллинсгаузен

1924 – итальянский кутюрье Джеймс Гальяно.

1842 – изобретатель первых термосов, шотландский ученый Джеймс Дьюар.

1934 – итальянский киноактриса, лауреат "Оскара" Софи Лорен.

1957 – украинский баскетболист, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Ткаченко.

1977 – украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр (2000) Валерий Перешкура.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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