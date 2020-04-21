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21 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:36

Какой сегодня праздник 21 апреля 2020 года? День рождения королевы Елизаветы II, Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Православные христиане вспоминают святого Иродиона. Именины отмечают: Иродион, Нифонт, Мария, Иван и Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 апреля.

  • Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот праздник специальной резолюцией, в которой подчеркнула значение интеллектуальных возможностей человека на пути решения задач в различных сферах деятельности.

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  • День рождения королевы Елизаветы II – вместе с ней День рождения отмечает все Соединенное Королевство. Королева является рекордсменкой среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.

Какой сегодня праздник 21 апреля: что нельзя делать

21 апреля 2020 года все православные христиане вспоминают святого Иродиона. Также в народе этот день называют днем Вадима Ключника, Родивоном. Иродион был епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом Иродиона казнили за веру в Иисуса Христа при римском императоре Нероне.

21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности
21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Приметы на 21 апреля

  • Если вечер выдался теплым, а ночь тихой, лето будет жарким и сухим.
  • Если день солнечный – лето наступит скоро.
  • Облака и туман в этот день прогнозируют "мокрое" лето и неурожайный год.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

  • Облака и туман в этот день предвещают "мокрое" лето, а также неурожайный год.
  • Если на каких-то реках к этому дню остался лед, именно сегодня он полностью уходит.
  • Начинает активно расти трава.
  • В этот день стартует пахота.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1785 – прошло заседание первого в Канаде суда присяжных.
  • 1944 – женщины во Франции получили избирательное право.
  • 1960 – новой столицей Бразилии стал город Бразилиа
  • 1964 – начал транслироваться британский телевизионный канал BBC 2.
  • 1979 – в Киеве открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии на левом берегу.
  • 1983 – на смену однофунтовым банкнотам приходят однофунтовые монеты в Великобритании.
  • 2005 – компания AMD начала поставки двухъядерных процессоров Opteron.

Кто родился 21 апреля

  • 1735 – Иван Кулибин, механик-самоучка, изобретатель.
  • 1830 – Джеймс Старли, английский изобретатель велосипедов, основатель велосипедной индустрии.
  • 1926 – Елизавета II, королева Великобритании с 1952 года.
  • 1946 – Семен Альтман, украинский футбольный тренер.
  • 1947 – Игги Поп, американский певец, гитарист, пианист и композитор.
  • 1978 – Юкка Невалайнен, барабанщик финской пауэр-метал-группы Nightwish.
  • 1987 – Анастасия Приходько, украинская эстрадная певица.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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