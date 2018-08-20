21 августа: какой сегодня праздник, приметы дня, именинники

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 21 августа в истории

Сегодня – 21 августа. Фото: pixabay

Сегодня 233-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 132 дня. Именинники – Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон. В Латвии отмечают День независимости.

Важные и интересные события 21 августа в истории

В 1911 году с Лувра похищен портрет Моны Лизы работы Леонардо да Винчи.

1914 год – российский летчик Ян Нагурский на самолете "Фарман" совершил первый в мире полет в Арктику (в поиске пропавшей полярной экспедиции Русанова).

В 1973-м академик-диссидент Андрей Сахаров провел первую пресс-конференцию для иностранных журналистов.

1986 год – СССР официально объявил о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС была вызвана небрежностью персонала станции.

1991-й – продолжение августовского путча: в ночь на 21 августа танковые подразделения, контролируемые ГКЧП, осуществляли маневры в районе Белого дома (здания Верховного Совета РСФСР). Произошли столкновения сторонников Бориса Ельцина с военной колонной в тоннеле под Новым Арбатом.

Кто родился 20 августа

В 1935 году – Юрий Энтин (Йосеф бен Цви Ха-Коэн), советский и российский поэт, сценарист.

В 1936-м – Уилт Чемберлен, американский баскетболист, выступавший за "Филадельфию", "Сан-Франциско", "Лос-Анджелес Лейкерс".

В 1956 году родилась Ким Кэтролл, американская актриса (Саманта Джонс в сериале "Секс в большом городе").

1972 год – Нино Катамадзе, грузинская джазовая певица.

1973год – родился Николай Валуев, российский боксер-тяжеловес.

В 2005-2009 роках – обладатель чемпионского пояса по версии WBA.

В 1986-м родился Юсейн Болт, ямайский легкоатлет, спринтер.

Народные приметы на 21 августа

Иней утром появляется – будет богатый урожай в следующем году.

Говорят, что на Мирона Ветрогона, 21 августа, опят и брусника в лесу появляются.

Каким будет Мирон – такой, по приметам, и будет погода в январе.

Часто именно 21 августа случаются достаточно сильные ветры.

Плохая погода 21 августа – ненастье продержится до Бабьего лета.

Православный праздник 21 августа – День Мирона

Мирон, согласно церковному писанию, был очень добрым человеком, и с его именем связывают великое множество разнообразных легенд. Например, рассказывали, что он, будучи простым землевладельцем, однажды увидел, как воры забрались в его амбар и складывают зерно в мешки. Тогда он не только не стал им мешать, но и, напротив, помог все собрать и вынести. Узнав, что перед ними хозяин, воры устыдились и решили возвратить краденное. После этого они обратились в веру во Христа, и именно это в народе считают первым чудом Мирона.

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.

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