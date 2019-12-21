21 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 декабря в истории

21 декабря – день Анфисы Фото: foldedpagesdistillery

Сегодня, 21 декабря, 355-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 10 дней. Именинники – Анфиса, Кирилл, Потап.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 21 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 декабря.

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Какой праздник 21 декабря

В народном календаре 21 декабря – день Анфисы. Обычно в этот день принято было заниматься рукоделием. Считалось, что прясть 21 декабря обязательно нужно в одиночестве. Пряли девушки, чтобы подготовить приданое к свадьбе. Распространенными символами на одежде были ромбы, символизирующие плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.

Приметы на 21 декабря

Мороз 21 декабря – зима будет теплой и малоснежной.

Синицы ищут, где укрыться – к метели.

Метель на Анфису – лето будет дождливым.

Интересные и важные события в Украине и мире

1891 – в Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол.

1913 – в нью-йоркской газете New York World опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн.

1937 – премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов".

1965 – в СССР произведен запуск ИСЗ "Космос-101".

1968 – США осуществили успешный запуск космического корабля "Аполлон-8". Начало первого пилотируемого полета вокруг Луны.

1970 – в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча терявшего популярность Ричарда Никсона и Элвиса Пресли, обстоятельства которой впоследствии были показаны в художественном фильме "Элвис встречает Никсона" (1997).

1991 – упразднение СССР и создание СНД.

2012 – впервые в истории YouTube и интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило один миллиард раз. Этим видео стал клип южно-корейского исполнителя PSY Gangnam Style.

Кто родился 21 декабря

1815 – Тома Кутюр, французский художник.

1879 – Иосиф Виссарионович Сталин, советский государственный и политический деятель, руководитель СССР с конца 1920-х по 1953.

1890 – Герман Джозеф Меллер, американский генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1946).

1940 – Фрэнк Заппа, американский композитор, певец, гитарист, кинорежиссер и сатирик.

1967 – Михаил Саакашвили, президент Грузии в 2004 – 2007 и 2008 – 2013 годах.

1977 – Анфиса Чехова, телеведущая.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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