21 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 февраля в истории

21 февраля 2020 года – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода. Православные христиане отмечают День Захария. Именины в этот день празднуют: Александр, Андрей, Макар, Петр, Сергей, Степан, Федор и Семен.

Международный день родного языка 2020 – праздник, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Отмечается с 2000 года ежегодно с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

– праздник, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Отмечается с 2000 года ежегодно с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide Day). Праздник учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (World Federation of Tourist Guide Associations) с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы гидов.

21 февраля отмечаем День Захария Фото: instagram.com/darkfaerietales_

20 февраля: какой праздник

В народном календаре 21 февраля – День Захария. Прозвище такое пророк получил за то, что в одном из своих сновидений увидел большой серп, который парил в воздухе. На самом деле серп оказался свитком с написанными откровениями от Господа.

Приметы на 21 февраля

Собака ложится на снег – скоро потеплеет, валяется в снегу – завтра будет метель.

Если ночью прогремело, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.

Что нельзя делать 21 февраля

В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

Что можно делать 21 февраля

Удачный день для посещения парикмахера, смена прически вам не навредит, а наоборот, принесет пользу и радость.

Интересные и важные события в Украине и мире

1804 – прошли первые успешные испытания паровоза.

1811 – британский химик Гемфри Дэви рассказал о свойствах хлора – открытого им газа.

1885 – в Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону.

1961 – создано Агентство печати Новости (АПН), ныне "РИА Новости".

1995 – в Эстонии принят Закон о языке.

2009 – в китайском городе Гуцзяо в результате взрыва на угольной шахте погибли, по меньшей мере, 74 шахтера.

2014 – начало процесс аннексии Крыма Россией.

Кто родился 21 февраля

1910 – Дуглас Роберт Стюарт Бадер, английский летчик-ас, воевавший будучи безногим.

1937 – Король Норвегии Харальд V.

1942 – Вера Алентова, актриса, народная артистка России.

1946 – Алан Рикман, английский актер, режиссер.

1962 – Чак Паланик, американский писатель.

1979 – Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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