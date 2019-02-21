21 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня в православной церкви почитают святого Захария Серповидца

Сегодня - 21 февраля Фото: Pixabay

Сегодня 52-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 313 дней. Именинники – Захар, Савва, Федор. Международный день родного языка.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 21 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 февраля.

21 февраля: какой сегодня праздник

21 февраля в православной церкви почитают святого Захария Серповидца. Пророк получил такое прозвище, поскольку в одном из сновидений увидел большой серп, парящий в воздухе, который оказался на самом деле свитком с написанными откровениями от Господа.

По преданию, Захарий уже с юношеских лет обладал способностью предвидения, "став зрителем премирных видений", среди которых однажды во сне благочестивому Захарию "явился летающий по воздуху свиток, очертаниями напоминающий изогнутый серп".

Приметы на 21 февраля, что нельзя делать

Гром гремит на Захария – весной и летом будут дуть сильные ветры.

Мороз на Захария – зиме скоро конец придет.

На деревьях лежит иней – в этом году удастся собрать много меда.

Дым стелется вниз по земле – скоро снег выпадет.

Собака в снегу валяется – примета к тому, что скоро придет тепло.

Если же животное 21 февраля ведет себя чересчур возбужденно, то можно ожидать бурана или метели.

Холод на Захария – примета, которая предвещает теплые дни в марте.

После Захария рыба не клюет – об этом знали рыбаки.

Если молодому месяцу показать серп, то урожай будет хорошим.

Жители городов могут точить не серпы, а ножи – тогда весь следующий год их будет сопровождать удача и достаток.

События в Украине и мире 21 февраля

1613 – Земский собор избрал 16-летнего Михаила Федоровича московским царем – первым из династии Романовых.

1842 – американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.

1858 – в Бостоне Эдвин Холмс установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома.

1878 – в Нью-Хейвене выпущена первая в мире телефонная книга, включавшая 50 имен.

1885 – после 36 лет строительства в столице США торжественно открыт памятник первому президенту страны, "отцу государства" Джорджу Вашингтону.

1947 – в США появилась фотокамера "Полароид".

1993 – в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях – шесть метров пятнадцать сантиметров.

1995 – американец Стив Фоссет первым в мире на воздушном шаре пересек Тихий океан.

Кто родился 21 февраля

1942 – родилась Вера Алентова, российская актриса ("Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов").

1957 – Николай Расторгуев, российский поп-певец, лидер группы "Любэ".

1979 – родилась Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса ("Я знаю, что ты делал прошлым летом", "Не могу ждать", "Спаси меня", "Вечеринка для пятерых").

Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle сообщает, будет ли выходной на 8 марта в Украине.

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