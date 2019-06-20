21 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 июня в истории

21 июня – День летнего солнцестояния 2019 Фото: Pixabay

21 июня – 172-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 193 дня. Именинники –Василий, Ефрем, Константин, Федор. День солнечного солнцестояния – самый длинный световой день года, Международный день скейтбординга, Международный день йоги и Всемирный день гидрографии. В Гренландии отмечают Национальный день.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 21 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 июня.

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21 июня: какой праздник, что можно, а что нельзя делать

В 2019 году на 21 июня приходится день летнего солнцестояния, когда наступает самый длинный день в году и самая короткая ночь. В этот период не следует пребывать в плохом настроении, ведь энергетика дня несет положительный характер и способна повлиять только на тех, кто готов принять ее в свою жизнь. Также 21 июня, в день летнего солнцестояния, нельзя ссориться и кричать.

В православной церкви 21 июня отмечают день перенесения мощей Федора Стратилата. Известно, что Федор был прекрасен внешне, а также имел много других дарований. Хорошо знал основы христианского учения и старался его проповедовать повсеместно. Во время гонений, организованных на христиан, Федор Стратилат был арестован и подвергся жестоким пыткам, в результате которых был убит.

Приметы на 21 июня

Роса – примета того, что будет хороший урожай конопли и льна.

Грозовой день – плохой сенокос.

Утренняя гроза – плохая примета. Хотя бы потому, что сено не успевали убрать, и оно намокало, портилось.

Засуха на Федора, 21 июня – ждите хорошего урожая

Важные и интересные события в истории 21 июня

1768 – гайдамаки взяли штурмом город Умань, который находился под влиянием Барской конфедерации.

1893 – появилось первое в мире "чертово колесо". Новый аттракцион смогли первыми испытать посетители ярмарки в Чикаго.

1913 – впервые в истории женщина прыгнула с парашютом с самолета. Этой смелой девушкой стала 18-летняя Джорждия Бродуик.

1948 – на рынке появились первые виниловые пластинки. Их выпуск фирмой "Columbia Records" вызвал настоящую революцию в мире музыки – на смену тяжелым носителям с одной песней пришли более удобные, на которых было записано сразу несколько композиций.

1971 – археолог Борис Мозолевский, работая на раскопках кургана Толстая Могила, нашел знаменитую скифскую пектораль, которая датируется четвертым веком до н.э. Историческая находка хранится в киевском музее исторических драгоценностей Украины.

2004 – впервые вышел в космос первый в мире частный космический корабль SpaceShipOne.

Кто родился 21 июня

1653 – самая известная женщина древней Украины Маруся Чурай, автор ряда песен, среди которых "Ой не ходи, Грицю" и "Засвіт встали козаченьки", поэтесса и певица.

1781 – Симеон Дени Пуассон, французский ученый, создатель современной математической физики.

1840 – Акакий Церетели, грузинский поэт любовной лирики.

1897 – Юрий Кондратюк, украинский ученый, один из основоположников космонавтики.

1910 – Александр Твардовский, советский поэт, писатель, журналист.

1935 – французская писательница Франзуаса Саган (Куаре).

1955 – футболист и тренер, единственный, кому удалось стать трижды подряд обладателем "Золотого мяча", один из десяти лучших футболистов ХХ века, француз Мишель Платини.

1962 – российский рок-музыкант, кумир миллионов Виктор Цой.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

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