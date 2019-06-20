Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

21 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 июня в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:23
21 июня – День летнего солнцестояния 2019
21 июня – День летнего солнцестояния 2019
Фото: Pixabay

21 июня – 172-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 193 дня. Именинники –Василий, Ефрем, Константин, Федор. День солнечного солнцестояния – самый длинный световой день года, Международный день скейтбординга, Международный день йоги и Всемирный день гидрографии. В Гренландии отмечают Национальный день.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 21 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 июня.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

21 июня: какой праздник, что можно, а что нельзя делать

В 2019 году на 21 июня приходится день летнего солнцестояния, когда наступает самый длинный день в году и самая короткая ночь. В этот период не следует пребывать в плохом настроении, ведь энергетика дня несет положительный характер и способна повлиять только на тех, кто готов принять ее в свою жизнь. Также 21 июня, в день летнего солнцестояния, нельзя ссориться и кричать.

В православной церкви 21 июня отмечают день перенесения мощей Федора Стратилата. Известно, что Федор был прекрасен внешне, а также имел много других дарований. Хорошо знал основы христианского учения и старался его проповедовать повсеместно. Во время гонений, организованных на христиан, Федор Стратилат был арестован и подвергся жестоким пыткам, в результате которых был убит. 

Приметы на 21 июня

  • Роса – примета того, что будет хороший урожай конопли и льна.
  • Грозовой день – плохой сенокос.
  • Утренняя гроза – плохая примета. Хотя бы потому, что сено не успевали убрать, и оно намокало, портилось. 
  • Засуха на Федора, 21 июня – ждите хорошего урожая 

Важные и интересные события в истории 21 июня

1768 – гайдамаки взяли штурмом город Умань, который находился под влиянием Барской конфедерации.

1893 – появилось первое в мире "чертово колесо". Новый аттракцион смогли первыми испытать посетители ярмарки в Чикаго.

1913 – впервые в истории женщина прыгнула с парашютом с самолета.  Этой смелой девушкой стала 18-летняя Джорждия Бродуик.

1948 – на рынке появились первые виниловые пластинки.  Их выпуск фирмой "Columbia Records" вызвал настоящую революцию в мире музыки – на смену тяжелым носителям с одной песней пришли более удобные, на которых было записано сразу несколько композиций.

1971 – археолог Борис Мозолевский, работая на раскопках кургана Толстая Могила, нашел знаменитую скифскую пектораль, которая датируется четвертым веком до н.э. Историческая находка хранится в киевском музее исторических драгоценностей Украины.

2004 – впервые вышел в космос первый в мире частный космический корабль SpaceShipOne.

Кто родился 21 июня 

1653 – самая известная женщина древней Украины Маруся Чурай, автор ряда песен, среди которых "Ой не ходи, Грицю" и "Засвіт встали козаченьки", поэтесса и певица. 

1781 – Симеон Дени Пуассон, французский ученый, создатель современной математической физики.

1840 – Акакий Церетели, грузинский поэт любовной лирики.

1897 – Юрий Кондратюк, украинский ученый, один из основоположников космонавтики.

1910 – Александр Твардовский, советский поэт, писатель, журналист.

1935 – французская писательница Франзуаса Саган (Куаре). 

1955 – футболист и тренер, единственный, кому удалось стать трижды подряд обладателем "Золотого мяча", один из десяти лучших футболистов ХХ века, француз Мишель Платини.

1962 – российский рок-музыкант, кумир миллионов Виктор Цой.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы День летнего солнцестояния 2019: дата самого длинного дня в году В Нью-Йорке необычно отметили самый длинный день года Когда День молодежи 2019 в Украине: дата и значение праздника
видео праздник приметы этот день в истории День летнего солнцестояния
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Ю.Проскурякова оказалась в центре скандала из-за ЧП в Шереметьево
Ю.Проскурякова оказалась в центре скандала из-за ЧП в Шереметьево
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Fun

Начальство разрешило: белоруски пришли на завод без одежды

Вчера, 20:49Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:24Шоу-бизнес

Потап показал постельные кадры с Настей Каменских

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

"Новый бывший": TAYANNA рассказала правду о муже, с которым встречается Ани Лорак

Вчера, 12:41Стиль

Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Меган Маркл во дворце снова придумали обидное прозвище

Вчера, 09:52Техно

Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира

Вчера, 09:07Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Вчера, 08:56Fun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

Вчера, 08:29Fun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

18 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

18 июняШоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

18 июняТехно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

18 июняFun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

Новости партнеров

Ани Лорак получила новый удар в спину
Ани Лорак получила новый удар в спину
Елена Корикова восхитила поклонников фигурой
Елена Корикова восхитила поклонников фигурой
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь