Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

21 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 марта в истории

Инна Петрова
Сегодня, 08:22

Какой сегодня праздник – 21 марта 2020 года? Международный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день поэзии, первый день "астрономической" весны, персидский Новый год – Навруз, в ЮАР – День прав человека. Именины отмечают Афанасий, Дементий, Лазарь.

В материале подробно узнайте, какой православный праздник отмечают украинцы 21 марта 2020 года, а также о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, и о главных приметах на 21 марта.

21 марта 2020 – какой сегодня праздник
21 марта 2020 – какой сегодня праздник
Фото: Pinterest

  • Всемирный день поэзии. Первый Всемирный день поэзии прошел в 1999 году Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. Одной из основных целей Дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии.
  • Международный день Навруз (International Day of Nowruz) отмечается с 2010 года. Навруз – день весеннего равноденствия, праздник первого дня весны и обновления природы. Происхождение праздника уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Он отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире.
  • Всемирный день людей с синдромом Дауна. Эта дата вошла в календарь в 2005 году. Инициатива принадлежала участникам VI симпозиума, посвященного этой теме. Синдром Дауна является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии, распространенной во всех регионах мира и часто ведущей к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья.

21 марта: какой праздник, что нельзя делать

21 марта 2020 года все отмечают день весеннего равноденствия, также его называют – весенний солнцеворот. Этот день считают настоящим началом весеннего периода. Говорят, что в это время жаворонки возвращаются домой, а если наломать веток вербы с пушистыми "котиками" и принести их в дом, а затем поставить на видном месте, то это принесет удачу.

В этот день нельзя думать о плохом и концентрироваться на негативе. Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты – это может разрушить отношения. 21 марта запрещается грустить, иначе весь год будет в тоске.

Приметы на 21 марта

  • После весеннего равноденствия 21 марта становилось днем, когда официально можно было попрощаться с зимой и готовиться к теплому времени года.
  • Если дома было не убрано, то обязательно стоило навести порядок, чтобы привлечь счастливую судьбу, достаток и благополучие в дом.
  • В этот день аисты уже начинали готовить гнезда, а также начинали цвести первые ивы.
  • Нельзя браться за серьезные дела, ведь они не принесут удовлетворения и успеха.
  • Лучше не строить далеких планов, поскольку все может пойти наперекосяк.
  • Нельзя зацикливаться на плохих мыслях и ругаться, а также обижать близких людей.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 марта

  • 1910 – в Одессе проходят первые в Украине и России публичные полеты летчика Михаила Ефимова с пассажирами на аэроплане "Фарман-IV".
  • 1919 – была провозглашена Венгерская советская республика.
  • 1922 – в Лондоне открывают вокзал Ватерлоо.
  • 1927 – в Киеве выходит первый номер еженедельной украинской "Литературной газеты". Современное название газета получила в 1962 году.
  • 1962 – первым живым существом, которое катапультировалось на сверхзвуковой скорости (почти 1400 км/ч), стал бурый медведь.
  • 1999 – установлен Всемирный день поэзии.

Кто родился 21 марта

  • 1929 — Юрий Мушкетик, украинский писатель.
  • 1941 — Павел Волик, украинский скульптор и живописец.
  • 1944 — Тимоти Далтон, английский актер.
  • 1958 — Гэри Олдмен, английский режиссер и актер.
  • 1962 — Мэттью Бродерик, американский киноактер ("Военные игры", "Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен").
  • 1967 — Кит Палмер, участник Prodigy.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Родительская суббота 21 марта: что ни в коем случае нельзя делать День весеннего равноденствия 2020: что ни в коем случае нельзя делать Лучшие поздравления с юбилеем: открытки, стихи и пожелания
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Звезда
Звезда "Великолепного века" соблазнила формами в розовом топе
В сети появилось новое фото Пугачевой с Галкиным
В сети появилось новое фото Пугачевой с Галкиным

Популярные статьи

Вчера, 20:50Food

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 16:08Психология

Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога

Вчера, 14:31Техно

Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

Вчера, 14:29Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 13:59Психология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

Вчера, 10:52Fun

Женщина рассказала, как она победила коронавирус: "Никогда не чувствовала ничего подобного"

Вчера, 09:19Fun

Весеннее равноденствие в 2020 году: интересные приметы дня

19 мартаFood

Домашняя лазанья с фаршем: три простых рецепта

19 мартаFun

Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

19 мартаFun

Министр здравоохранения услышал доклад о коронавирусе и упал в обморок: видео

19 мартаFood

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

18 мартаАфиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

18 мартаWellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

18 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

18 мартаFood

Как правильно варить перловку

18 мартаШоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

Новости партнеров

10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото
"Сначала не узнала!": 41-летняя Лорак шокировала сеть новым лицом
Эби Рэтчфорд похвасталась аппетитными объемами
Эби Рэтчфорд похвасталась аппетитными объемами
Звезда
Звезда "Черного лебедя" и "Звездных войн" показала себя в детстве
"Я дома": Дженнифер Лопес "украсила день" фанатам новыми снимками
В Индии проводит расследования в отношении биткоин-бизнеса
В Индии проводит расследования в отношении биткоин-бизнеса