21 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 марта в истории

Какой сегодня праздник – 21 марта 2020 года? Международный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день поэзии, первый день "астрономической" весны, персидский Новый год – Навруз, в ЮАР – День прав человека. Именины отмечают Афанасий, Дементий, Лазарь.

В материале подробно узнайте, какой православный праздник отмечают украинцы 21 марта 2020 года, а также о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, и о главных приметах на 21 марта.

21 марта 2020 – какой сегодня праздник Фото: Pinterest

Всемирный день поэзии. Первый Всемирный день поэзии прошел в 1999 году Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. Одной из основных целей Дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии.

Первый Всемирный день поэзии прошел в 1999 году Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. Одной из основных целей Дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии. Международный день Навруз (International Day of Nowruz) отмечается с 2010 года. Навруз – день весеннего равноденствия, праздник первого дня весны и обновления природы. Происхождение праздника уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Он отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире.

(International Day of Nowruz) отмечается с 2010 года. Навруз – день весеннего равноденствия, праздник первого дня весны и обновления природы. Происхождение праздника уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Он отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире. Всемирный день людей с синдромом Дауна. Эта дата вошла в календарь в 2005 году. Инициатива принадлежала участникам VI симпозиума, посвященного этой теме. Синдром Дауна является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии, распространенной во всех регионах мира и часто ведущей к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья.

21 марта: какой праздник, что нельзя делать

21 марта 2020 года все отмечают день весеннего равноденствия, также его называют – весенний солнцеворот. Этот день считают настоящим началом весеннего периода. Говорят, что в это время жаворонки возвращаются домой, а если наломать веток вербы с пушистыми "котиками" и принести их в дом, а затем поставить на видном месте, то это принесет удачу.

В этот день нельзя думать о плохом и концентрироваться на негативе. Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты – это может разрушить отношения. 21 марта запрещается грустить, иначе весь год будет в тоске.

Приметы на 21 марта

После весеннего равноденствия 21 марта становилось днем, когда официально можно было попрощаться с зимой и готовиться к теплому времени года.

Если дома было не убрано, то обязательно стоило навести порядок, чтобы привлечь счастливую судьбу, достаток и благополучие в дом.

В этот день аисты уже начинали готовить гнезда, а также начинали цвести первые ивы.

Нельзя браться за серьезные дела, ведь они не принесут удовлетворения и успеха.

Лучше не строить далеких планов, поскольку все может пойти наперекосяк.

Нельзя зацикливаться на плохих мыслях и ругаться, а также обижать близких людей.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 марта

1910 – в Одессе проходят первые в Украине и России публичные полеты летчика Михаила Ефимова с пассажирами на аэроплане "Фарман-IV".

1919 – была провозглашена Венгерская советская республика.

1922 – в Лондоне открывают вокзал Ватерлоо.

1927 – в Киеве выходит первый номер еженедельной украинской "Литературной газеты". Современное название газета получила в 1962 году.

1962 – первым живым существом, которое катапультировалось на сверхзвуковой скорости (почти 1400 км/ч), стал бурый медведь.

1999 – установлен Всемирный день поэзии.

Кто родился 21 марта

1929 — Юрий Мушкетик, украинский писатель.

1941 — Павел Волик, украинский скульптор и живописец.

1944 — Тимоти Далтон, английский актер.

1958 — Гэри Олдмен, английский режиссер и актер.

1962 — Мэттью Бродерик, американский киноактер ("Военные игры", "Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен").

1967 — Кит Палмер, участник Prodigy.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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