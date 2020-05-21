21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 мая в истории

Какой сегодня праздник, 21 мая?День вышиванки – в Украине, Международный день космоса, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, католическое Вознесение Господне. В православном календаре – апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иван Долгий – в народном календаре. Именины празднуют: Арсений, Иван, Никифор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 мая.

21 мая: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

Международный день космоса – был объявлен вне Земли, с борта орбитальной станции "Мир" в 1998 году.

– был объявлен вне Земли, с борта орбитальной станции "Мир" в 1998 году. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) – праздник провозглашен Генассамблеей ООН в 2002 году с целью освещения роли культурного разнообразия.

– праздник провозглашен Генассамблеей ООН в 2002 году с целью освещения роли культурного разнообразия. День вышиванки – в Украине ежегодно отмечается в третий четверг мая в честь символа украинского народа, национальной одежды – вышитой рубашки.

– в Украине ежегодно отмечается в третий четверг мая в честь символа украинского народа, национальной одежды – вышитой рубашки. Католическое Вознесение Господне – празднуется у западных христиан на сороковой день после Пасхи в память вознесения Иисуса Христа на небеса.

Какой сегодня праздник

21 мая православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова, возлюбленного ученика Христа, автора пяти книг Нового Завета. Также сегодня день памяти преподобных Арсения Великого, Арсения Трудолюбивого, Пимена постника и мученика Никифора Зайцева.

В народе 21 мая отмечается Иван Долгий. В этот день крестьяне обращали внимание на природные приметы и сеяли пшеницу.

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Приметы на 21 мая

Сеять пшеницу можно, когда зацветет черемуха.

Нельзя сеять пшеницу раньше дубового листа.

Если на Ивана Долгого разделить свой хлеб с бедняком – к хорошему урожаю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1831 – впервые опубликован "Украинский Альманахъ".

1892 – в Киеве произошел пуск первого в Российской империи электрического трамвая.

1904 – во Франции создана Международная федерация футбола (ФИФА).

1918 – в Киеве сформирован Украинский национально-государственный союз.

1921 – в Украине организована комиссия по ликвидации неграмотности.

Кто родился 21 мая

1844 – Анри Руссо, французский художник-примитивист.

1921 – Андрей Сахаров, советский физик, создатель водородной бомбы.

1929 – Борис Зайденберг, украинский актер.

1934 – Глеб Панфилов, советский кинорежиссер.

1949 – Любовь Полищук, советская актриса театра и кино.

1969 – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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