21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 мая в истории
Какой сегодня праздник, 21 мая?День вышиванки – в Украине, Международный день космоса, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, католическое Вознесение Господне. В православном календаре – апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иван Долгий – в народном календаре. Именины празднуют: Арсений, Иван, Никифор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 мая.
- Международный день космоса – был объявлен вне Земли, с борта орбитальной станции "Мир" в 1998 году.
- Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) – праздник провозглашен Генассамблеей ООН в 2002 году с целью освещения роли культурного разнообразия.
- День вышиванки – в Украине ежегодно отмечается в третий четверг мая в честь символа украинского народа, национальной одежды – вышитой рубашки.
- Католическое Вознесение Господне – празднуется у западных христиан на сороковой день после Пасхи в память вознесения Иисуса Христа на небеса.
21 мая православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова, возлюбленного ученика Христа, автора пяти книг Нового Завета. Также сегодня день памяти преподобных Арсения Великого, Арсения Трудолюбивого, Пимена постника и мученика Никифора Зайцева.
В народе 21 мая отмечается Иван Долгий. В этот день крестьяне обращали внимание на природные приметы и сеяли пшеницу.
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Приметы на 21 мая
- Сеять пшеницу можно, когда зацветет черемуха.
- Нельзя сеять пшеницу раньше дубового листа.
- Если на Ивана Долгого разделить свой хлеб с бедняком – к хорошему урожаю.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1831 – впервые опубликован "Украинский Альманахъ".
- 1892 – в Киеве произошел пуск первого в Российской империи электрического трамвая.
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- 1904 – во Франции создана Международная федерация футбола (ФИФА).
- 1918 – в Киеве сформирован Украинский национально-государственный союз.
- 1921 – в Украине организована комиссия по ликвидации неграмотности.
- 1844 – Анри Руссо, французский художник-примитивист.
- 1921 – Андрей Сахаров, советский физик, создатель водородной бомбы.
- 1929 – Борис Зайденберг, украинский актер.
- 1934 – Глеб Панфилов, советский кинорежиссер.
- 1949 – Любовь Полищук, советская актриса театра и кино.
- 1969 – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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