Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 мая в истории

Ольга Козачок
Сегодня, 05:05

Какой сегодня праздник, 21 мая?День вышиванки – в Украине, Международный день космоса, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, католическое Вознесение Господне. В православном календаре – апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иван Долгий – в народном календаре. Именины празднуют: Арсений, Иван, Никифор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 мая.

21 мая: какой сегодня праздник
21 мая: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Международный день космоса – был объявлен вне Земли, с борта орбитальной станции "Мир" в 1998 году.
  • Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) – праздник провозглашен Генассамблеей ООН в 2002 году с целью освещения роли культурного разнообразия.
  • День вышиванки – в Украине ежегодно отмечается в третий четверг мая в честь символа украинского народа, национальной одежды – вышитой рубашки.
  • Католическое Вознесение Господне – празднуется у западных христиан на сороковой день после Пасхи в память вознесения Иисуса Христа на небеса.

Какой сегодня праздник

21 мая православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова, возлюбленного ученика Христа, автора пяти книг Нового Завета. Также сегодня день памяти преподобных Арсения Великого, Арсения Трудолюбивого, Пимена постника и мученика Никифора Зайцева.

В народе 21 мая отмечается Иван Долгий. В этот день крестьяне обращали внимание на природные приметы и сеяли пшеницу.

Читайте также:
Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 21 мая

  • Сеять пшеницу можно, когда зацветет черемуха.
  • Нельзя сеять пшеницу раньше дубового листа.
  • Если на Ивана Долгого разделить свой хлеб с бедняком – к хорошему урожаю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1831 – впервые опубликован "Украинский Альманахъ".
  • 1892 – в Киеве произошел пуск первого в Российской империи электрического трамвая.

Читайте также:
Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

  • 1904 – во Франции создана Международная федерация футбола (ФИФА).
  • 1918 – в Киеве сформирован Украинский национально-государственный союз.
  • 1921 – в Украине организована комиссия по ликвидации неграмотности.

Кто родился 21 мая

  • 1844 – Анри Руссо, французский художник-примитивист.
  • 1921 – Андрей Сахаров, советский физик, создатель водородной бомбы.
  • 1929 – Борис Зайденберг, украинский актер.
  • 1934 – Глеб Панфилов, советский кинорежиссер.
  • 1949 – Любовь Полищук, советская актриса театра и кино.
  • 1969 – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
20 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня Когда отмечается День вышиванки в Украине в 2020 году: дата и значение праздника День Вышиванки-2020: празднование во время карантина Вознесение Господне-2020: дата праздника в Украине
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Идеальное тесто на чебуреки: рецепт
Идеальное тесто на чебуреки: рецепт
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
Киркоров признался в любви жене Медведчука Марченко
Киркоров признался в любви жене Медведчука Марченко

Популярные статьи

Вчера, 18:45Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 18:06Шоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:09Food

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

Вчера, 09:25Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

Вчера, 05:56Fun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

19 маяШоу-бизнес

"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала сообщением

19 маяШоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

18 маяWellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

18 маяTravel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

18 маяШоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

18 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

18 маяШоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

18 маяTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

Новости партнеров

Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
Как Фредди Меркьюри провел последние часы своей жизни
Как Фредди Меркьюри провел последние часы своей жизни
Доктор Комаровский отреагировал на скандал вокруг Тодоренко
Доктор Комаровский отреагировал на скандал вокруг Тодоренко
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Моника Беллуччи показала безупречную фигуру
Моника Беллуччи показала безупречную фигуру
Наташа Королева рассказала о состоянии онкобольной Заворотнюк
Наташа Королева рассказала о состоянии онкобольной Заворотнюк